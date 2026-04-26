Hyptec HT mantém as portas asas de gaivota e fica mais potente na linha 2027

Antônio Meira Jr.
Publicado em 26 de abril de 2026 às 17:00
Há até uma opção convencional, mas o maior destaque estético do Hyptec HT são suas portas que se abrem no estilo asa de gaivota. Esse elétrico da GAC chegou ao Brasil no ano passado e acaba de chegar à linha 2027 com atualizações importantes no sistema motriz e na arquitetura elétrica.
A potência do motor elétrico passou de 245 cv para 340 cv, ou seja, o carro ganhou 95 cv. O torque passou de 31,5 kgfm para 43,8 kgfm. Esse fôlego extra se reflete no ganho de 1 segundo na aceleração de zero a 100 km/h, que agora é cumprida em 5,8 segundos. A bateria também evolui. Sai o pacote anterior de 72,7 kWh e entra uma nova unidade de 83 kWh, ampliando a capacidade energética disponível.
Com isso, a autonomia homologada pelo Inmetro sobe de 362 quilômetros para 431 km, avanço de 69 km. O sistema foi ajustado para suportar carregamento ultrarrápido de até 280 kW em corrente contínua (DC), possibilitando recargas de 30% a 80% em apenas cerca de 15 minutos. O Hyptec HT ainda conta com carregamento em corrente alternada (AC) de 6,6 kW, com recargas de 30% a 80% em 6h40.
GAC Hyptec HT 2027
LUXO NA CABINE
Na luxuosa cabine, a GAC não fez intervenções. Permanecem os bancos dianteiros com ajustes elétricos, massagem e refrigeração, a central multimídia de 14,6 polegadas, painel digital de 8,88 polegadas.
O pacote de assistentes de condução tem, entre outros recursos, frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego, assistente de permanência em faixa e câmera 360 graus.
São duas versões: Elite por R$ 314.990 e Ultra por R$ 369.990. A diferença de R$ 55 mil está nas portas traseiras especiais.
MAIS MARCAS NO MERCADO
A Dongfeng vai atuar ainda este ano no Brasil. A confirmação foi feita por Felipe Amaral, diretor de vendas da empresa da marca chinesa.
Já estrearam este ano no país a Changan e a Avatr, marcas distribuídas pela CAOA, e a Jetour. A Cadillac também confirmou sua estreia e a Lotus divulgou sua chegada.
LOTUS CONFIRMA ESTREIA NO BRASIL
A LTS Brasil, empresa controlada por Clemente de Faria Jr., anunciou que irá representar a Lotus no Brasil. A companhia brasileira assume integralmente a importação, distribuição, rede de concessionários completa, com vendas, peças, serviços, acessórios e garantia dos carros.
“Mais do que vender carros, a Lotus no Brasil entregará uma experiência de luxo completa, sustentada por um ecossistema empresarial sólido e diversificado que entende profundamente o mercado de alta performance”, comentou Faria Jr., CEO da LTS Brasil.
Na Bahia, o empresário, natural de Minas Gerais, é proprietário do Porsche Center Salvador e representante da New Holland Construction.
VITORIOSA NA F1 COM BRASILEIROS
Fundada em 1952, pelo engenheiro Colin Chapman, a Lotus nunca vendeu oficialmente seus carros no Brasil. Mas a marca sempre foi reconhecida pela escuderia de Fórmula 1, que já teve seus carros pilotados pelos três maiores pilotos brasileiros da categoria: Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Nelson Piquet. No total, a Lotus acumulou 79 vitórias e sete títulos de construtores.
O importador brasileiro também tem vínculo com o automobilismo: Clemente Faria Jr. foi piloto e se tornou campeão da Fórmula 3 Sul-Americana em 2007.
CONTROLADA PELA CHINESA GEELY
A companhia britânica passou por diversas gestões, incluindo a General Motors na década de 1990. Atualmente, 51% da Lotus pertence à chinesa Geely, que, além de atuar com a marca de carros homônima, controla fabricantes como Volvo, Zeekr e a Lynk & Co, que vai estrear este ano no Brasil.
No país, a Geely é parceira da Renault e irá produzir veículos na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná.
CHEVROLET REVELA O NOVO SONIC
Duas semanas após mostrar detalhes do projeto para um grupo de jornalistas, como reportei por aqui, a General Motors divulgou as imagens oficiais do Chevrolet Sonic.
O veículo, um SUV coupé, será produzido em Gravataí (RS) e vai chegar ao mercado no próximo mês. No portfólio da marca, o Sonic será posicionado entre o Onix Activ, que será apresentado nas próximas semanas, e o Tracker.