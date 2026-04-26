Hyptec HT mantém as portas asas de gaivota e fica mais potente na linha 2027

Confira as novidades do elétrico da GAC e saiba qual será o importador da Lotus para o mercado brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

Publicado em 26 de abril de 2026 às 17:00

As portas que se abrem no estilo asa de gaivota estão disponíveis na versão Ultra do Hyptec HT Crédito: Divulgação

Há até uma opção convencional, mas o maior destaque estético do Hyptec HT são suas portas que se abrem no estilo asa de gaivota. Esse elétrico da GAC chegou ao Brasil no ano passado e acaba de chegar à linha 2027 com atualizações importantes no sistema motriz e na arquitetura elétrica.

A potência do motor elétrico passou de 245 cv para 340 cv, ou seja, o carro ganhou 95 cv. O torque passou de 31,5 kgfm para 43,8 kgfm. Esse fôlego extra se reflete no ganho de 1 segundo na aceleração de zero a 100 km/h, que agora é cumprida em 5,8 segundos. A bateria também evolui. Sai o pacote anterior de 72,7 kWh e entra uma nova unidade de 83 kWh, ampliando a capacidade energética disponível.

Com isso, a autonomia homologada pelo Inmetro sobe de 362 quilômetros para 431 km, avanço de 69 km. O sistema foi ajustado para suportar carregamento ultrarrápido de até 280 kW em corrente contínua (DC), possibilitando recargas de 30% a 80% em apenas cerca de 15 minutos. O Hyptec HT ainda conta com carregamento em corrente alternada (AC) de 6,6 kW, com recargas de 30% a 80% em 6h40.

GAC Hyptec HT 2027

Sofisticada, a cabine desse elétrico da GAC conta com seis airbags nas duas versões por Divulgação
Grande: a tela central tem 14,6 polegadas por Divulgação
Os bancos possuem comandos elétricos e são revestidos de couro nappa por Divulgação
São 4,93 metros de comprimento e 2,93 m de distância entre-eixos por Divulgação
O bagageiro acomoda 670 litros e há também um compartimento dianteiro de 55 litros por Divulgação
Sofisticada, a cabine desse elétrico da GAC conta com seis airbags nas duas versões por Divulgação

LUXO NA CABINE

Na luxuosa cabine, a GAC não fez intervenções. Permanecem os bancos dianteiros com ajustes elétricos, massagem e refrigeração, a central multimídia de 14,6 polegadas, painel digital de 8,88 polegadas.

O pacote de assistentes de condução tem, entre outros recursos, frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego, assistente de permanência em faixa e câmera 360 graus.

São duas versões: Elite por R$ 314.990 e Ultra por R$ 369.990. A diferença de R$ 55 mil está nas portas traseiras especiais.

MAIS MARCAS NO MERCADO

A Dongfeng vai atuar ainda este ano no Brasil. A confirmação foi feita por Felipe Amaral, diretor de vendas da empresa da marca chinesa.

Já estrearam este ano no país a Changan e a Avatr, marcas distribuídas pela CAOA, e a Jetour. A Cadillac também confirmou sua estreia e a Lotus divulgou sua chegada.

LOTUS CONFIRMA ESTREIA NO BRASIL

A LTS Brasil, empresa controlada por Clemente de Faria Jr., anunciou que irá representar a Lotus no Brasil. A companhia brasileira assume integralmente a importação, distribuição, rede de concessionários completa, com vendas, peças, serviços, acessórios e garantia dos carros.

“Mais do que vender carros, a Lotus no Brasil entregará uma experiência de luxo completa, sustentada por um ecossistema empresarial sólido e diversificado que entende profundamente o mercado de alta performance”, comentou Faria Jr., CEO da LTS Brasil.

Na Bahia, o empresário, natural de Minas Gerais, é proprietário do Porsche Center Salvador e representante da New Holland Construction.

A série especial Fittipaldi do Evija, carro esporte da Lotus Crédito: Divulgação

VITORIOSA NA F1 COM BRASILEIROS

Fundada em 1952, pelo engenheiro Colin Chapman, a Lotus nunca vendeu oficialmente seus carros no Brasil. Mas a marca sempre foi reconhecida pela escuderia de Fórmula 1, que já teve seus carros pilotados pelos três maiores pilotos brasileiros da categoria: Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Nelson Piquet. No total, a Lotus acumulou 79 vitórias e sete títulos de construtores.

O importador brasileiro também tem vínculo com o automobilismo: Clemente Faria Jr. foi piloto e se tornou campeão da Fórmula 3 Sul-Americana em 2007.

Ayrton Senna a bordo de um Lotus no GP de Portugal em 1985 Crédito: Divulgação

CONTROLADA PELA CHINESA GEELY

A companhia britânica passou por diversas gestões, incluindo a General Motors na década de 1990. Atualmente, 51% da Lotus pertence à chinesa Geely, que, além de atuar com a marca de carros homônima, controla fabricantes como Volvo, Zeekr e a Lynk & Co, que vai estrear este ano no Brasil.

No país, a Geely é parceira da Renault e irá produzir veículos na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná.

CHEVROLET REVELA O NOVO SONIC

Duas semanas após mostrar detalhes do projeto para um grupo de jornalistas, como reportei por aqui, a General Motors divulgou as imagens oficiais do Chevrolet Sonic.

O veículo, um SUV coupé, será produzido em Gravataí (RS) e vai chegar ao mercado no próximo mês. No portfólio da marca, o Sonic será posicionado entre o Onix Activ, que será apresentado nas próximas semanas, e o Tracker.

O Sonic utiliza a mesma base do Onix, Montana e Tracker Crédito: Divulgação

