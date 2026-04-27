COLUNA BRUNO WENDEL

‘Sem nosso conhecimento’: facção ameaça candidatos às eleições de 2026 em quilombo baiano

Ameaças seriam de traficante ligado a “Maquinista”, condenado pela morte de Mãe Bernadete

Bruno Wendel

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11:00

BDM ameaça candidatos em quilombo baiano Crédito: Reprodução

O controle do Bonde do Maluco (BDM) no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, vai além do tráfico de drogas. Um comunicado atribuído à facção, que circula nas redes sociais, proíbe ações políticas na região sem autorização do tráfico. “Qualquer candidato que estiver transitando sem o nosso conhecimento, irão sofrer os atos (sic)”, diz um trecho da mensagem.

Caso Mãe Bernadete 1 de 116

Segundo fontes policiais, as ameaças partem do traficante conhecido como “Trinta”, apontado como integrante do grupo liderado por Marílio dos Santos, o “Maquinista”, indicado como mandante do assassinato da líder do quilombo Mãe Bernadete.