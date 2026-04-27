‘Sem nosso conhecimento’: facção ameaça candidatos às eleições de 2026 em quilombo baiano

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Bruno Wendel
Publicado em 27 de abril de 2026 às 11:00
O controle do Bonde do Maluco (BDM) no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, vai além do tráfico de drogas. Um comunicado atribuído à facção, que circula nas redes sociais, proíbe ações políticas na região sem autorização do tráfico. “Qualquer candidato que estiver transitando sem o nosso conhecimento, irão sofrer os atos (sic)”, diz um trecho da mensagem.
Caso Mãe Bernadete
Segundo fontes policiais, as ameaças partem do traficante conhecido como “Trinta”, apontado como integrante do grupo liderado por Marílio dos Santos, o “Maquinista”, indicado como mandante do assassinato da líder do quilombo Mãe Bernadete.
Condenado a mais de 29 anos de prisão pelo crime no último dia 14, “Maquinista” morreu em uma troca de tiros com a polícia dois dias depois, em Catu.