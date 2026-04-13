JUSTIÇA

BDM ameaça, mas quilombolas vão a julgamento de Mãe Bernadete

Júri começa com três horas de atraso no Fórum Ruy Barbosa

Bruno Wendel

Publicado em 13 de abril de 2026 às 15:00

Caso Mãe Bernadete: júri acontece no fórum Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

Dois ônibus lotados estavam previstos para transportar quilombolas de Simões Filho ao Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, para que pudessem acompanhar o julgamento dos acusados de matar a líder deles, Mãe Bernadete. No entanto, ameaças do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM) não impediram a vinda deles na manhã desta segunda-feira (13). A audiência começou com três horas de atraso.

“Eles deram ordens de lá para ninguém vir. Mas conseguimos duas vans. O poder paralelo que cresce é uma árvore daninha da sociedade”, declarou Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, em frente ao fórum. No local, também estavam presentes entidades de direitos humanos como Anistia Internacional, Instituto Odara e Iniciativa Negra.

Acusados por morte de Mãe Bernadete vão a júri nesta segunda 1 de 115

Em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, Mãe Bernadete liderava o Quilombo Pitanga dos Palmares. Ela foi morta na noite de 17 de agosto de 2023, quando homens armados invadiram a comunidade, mantiveram familiares como reféns e a executaram a tiros dentro de casa. De acordo com as investigações, a líder quilombola não aceitava a presença do tráfico na região.

Jurandir pontuou que o júri também representa resistência diante da morte do irmão dele, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, executado seis anos antes da mãe. “Meu irmão foi assassinado em 2017 e até hoje os autores estão impunes. A gente está aqui pedindo justiça também por ‘Binho’ e por vários quilombolas ceifados nos últimos anos”, afirmou.

O atraso estaria relacionado à formação do júri. Antes da audiência, a juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos comentou que a segurança do fórum foi reforçada. “Quando há um caso de repercussão, a gente pede apoio externo às polícias Civil e Militar”, disse.