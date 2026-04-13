COLUNA BRUNO WENDEL

Execução de Mãe Bernadete teve 25 tiros; julgamento acontece nesta segunda

Crime contra líder quilombola na Bahia é descrito como ação violenta e com indícios de execução

Bruno Wendel

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:00

Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

A morte da líder quilombola Mãe Bernadete foi marcada por extrema violência. Segundo as investigações, ela foi atingida por 25 disparos de arma de fogo, em um ataque descrito como execução. O crime ocorreu no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, o assassinato deve ser analisado dentro de um contexto de disputa territorial, uma vez que, a líder quilombola se opunha à permanecia do Bonde do Maluco (BDM) na comunidade.

Acusados por morte de Mãe Bernadete vão a júri nesta segunda 1 de 103