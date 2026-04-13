Execução de Mãe Bernadete teve 25 tiros; julgamento acontece nesta segunda

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Bruno Wendel
Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:00
A morte da líder quilombola Mãe Bernadete foi marcada por extrema violência. Segundo as investigações, ela foi atingida por 25 disparos de arma de fogo, em um ataque descrito como execução. O crime ocorreu no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
De acordo com o Ministério Público da Bahia, o assassinato deve ser analisado dentro de um contexto de disputa territorial, uma vez que, a líder quilombola se opunha à permanecia do Bonde do Maluco (BDM) na comunidade.
Acusados por morte de Mãe Bernadete vão a júri nesta segunda
Dois integrantes da facção são julgados nesta segunda-feira (13) pelo crime. A forma como o ataque foi conduzido, com múltiplos tiros, reforça que a ação premeditada e direcionada.