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Execução de Mãe Bernadete teve 25 tiros; julgamento acontece nesta segunda

Crime contra líder quilombola na Bahia é descrito como ação violenta e com indícios de execução

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:00

Mãe Bernadete
Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

A morte da líder quilombola Mãe Bernadete foi marcada por extrema violência. Segundo as investigações, ela foi atingida por 25 disparos de arma de fogo, em um ataque descrito como execução. O crime ocorreu no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, o assassinato deve ser analisado dentro de um contexto de disputa territorial, uma vez que, a líder quilombola se opunha à permanecia do Bonde do Maluco (BDM) na comunidade.

Acusados por morte de Mãe Bernadete vão a júri nesta segunda

Mãe Bernadete por Reprodução
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças por Reprodução
Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional por Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamentoento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
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Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico por Ana Albuquerque/CORREIO
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
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Mãe Bernadete por Reprodução

Dois integrantes da facção são julgados nesta segunda-feira (13) pelo crime. A forma como o ataque foi conduzido, com múltiplos tiros, reforça que a ação premeditada e direcionada.

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