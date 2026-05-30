ALÔ ALÔ BAHIA

Arraiá do Alô Alô Bahia abre temporada de São João em Salvador

Voltado para convidados, o encontro acontece no Trapiche Barnabé, espaço que vem se consolidando como um dos principais polos culturais e criativos da capital baiana

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de maio de 2026 às 08:00

Alô Alô Bahia promove festa de São João no Trapiche Barnabé Crédito: Divulgação

O Alô Alô Bahia promove, no próximo dia 16 de junho, mais uma edição do “Arraiá do Alô Alô”, festa que antecipa o clima junino em Salvador. Voltado para convidados, o encontro acontece no Trapiche Barnabé, espaço que vem se consolidando como um dos principais polos culturais e criativos da capital baiana.

O projeto aposta em uma ambientação inspirada nas tradicionais vilas juninas, reunindo shows, gastronomia típica, experiências e ativações de marcas parceiras. Na edição de 2025, a festa reuniu apresentações de Elba Ramalho, Henry Freitas e Tato, vocalista da Falamansa.

Novo bar no Carmo

Ami Calebe e Paulo Teixeira Crédito: Divulgação

Inaugurado em abril no Centro Histórico de Salvador, o Bar do Bruce tem atraído público e repercutido nas redes sociais após a transformação de um antigo casarão na Ladeira do Carmo em um espaço gastronômico e cultural. Criado pelos amigos Paulo Teixeira, o Bruce, e Ami Calebe, ambos de 23 anos, o empreendimento já soma mais de 35 mil seguidores no Instagram. Com ambiente intimista e trilha sonora em vitrola, o bar aposta em uma experiência que une gastronomia, música e cultura. O cardápio inclui pratos assinados pelo chef Rafael Leite, além de drinks autorais e petiscos inspirados na culinária baiana.

Temporada baiana

Renato Breia e Maria Alice Flora estão passando o fim de semana entre Salvador e o Litoral Norte da Bahia. Na quinta-feira, jantaram com amigos no restaurante Myia Sushi, no Corredor da Vitória. Renato é co-fundador da Nord Investimentos.

Lançamento

Alexandre Allard Crédito: Divulgação

O empresário Alexandre Allard, responsável pela idealização e execução do empreendimento Mata São Paulo, desembarca, nesta segunda-feira (1º), em Salvador, onde vai participar da assinatura da ordem de serviço para o início das obras do novo empreendimento turístico no Palácio Rio Branco. A cerimônia está marcada para 10h.

Universo marinho

Aqua Salvador Crédito: Divulgação

Salvador deve ganhar, em junho, um novo espaço voltado à educação ambiental e à preservação dos ecossistemas marinhos. O Aqua Salvador será implantado no Parque das Dunas e reunirá aquários temáticos, experiências imersivas e atividades educativas para crianças e famílias. A primeira etapa do projeto tem inauguração prevista para 8 de junho e contará com palestras, oficinas, exposições e experiências sensoriais sobre oceanos, recifes de corais, manguezais, restingas e dunas. A iniciativa também desenvolverá ações voltadas a escolas e comunidades, além do programa infantil “Pequenos Guardiões do Mar”.

Lançamento

Sávio Andrade, da Ambev, recebeu convidados Crédito: Elias Dantas

A Ambev apresentou, nesta semana, a nova versão da Stella Artois Pure Gold em garrafa de 600 ml durante evento realizado no restaurante Casa Iryna, na Pituba, em Salvador. A novidade reúne o sabor característico da marca em um formato voltado ao compartilhamento. Criada no Brasil, a cerveja premium é sem glúten e possui menos calorias. O lançamento reuniu convidados e parceiros da marca em uma experiência gastronômica alinhada ao conceito da bebida e ao ritual de consumo das cervejas premium.

Evento no Centro

A Eletromidia promoveu, nesta semana, mais uma edição do Conexão Eletromidia, reunindo anunciantes, agências e lideranças do mercado publicitário baiano no restaurante Silva Cozinha, no Centro Histórico. Durante o encontro, a companhia apresentou dados sobre o crescimento da mídia out-of-home (OOH), tendências do setor e novidades de sua atuação na Bahia e no Brasil. Entre os destaques, foram compartilhadas informações sobre a operação de mídia de bordo da Azul Linhas Aéreas e discutidos temas ligados à mensuração de resultados e à expansão da mídia exterior.

São João Sinfônico

Juliette Crédito: @crissantoro