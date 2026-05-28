COLUNA BRUNO WENDEL

Acusado de matar publicitário, advogado sofre bloqueio de R$ 270 mil; entenda

Roberto João Starteri Sampaio Filho responde pela morte do publicitário Daniel Paschoalick Prata, em 2014

Bruno Wendel

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:24

Advogado envolvido em acidente que matou publicitário Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) determinou, nesta terça-feira (26), o bloqueio de R$ 263.496,65 do advogado e professor Roberto João Starteri Sampaio Filho. Ele responde pela morte do publicitário Daniel Paschoalick Prata, ocorrida em 2014, após um acidente de trânsito em Salvador.

Na ocasião, Roberto se envolveu em uma colisão que causou a morte de Daniel e deixou gravemente ferida a médica Luciana Tavares Lucetti.

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O bloqueio foi determinado pelo juiz Fábio Alexsandro Costa Bastos, da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. A medida está relacionada a dívidas de cartões de crédito junto ao Banco Bradesco.

Em novembro de 2015, o Ministério Público da Bahia (MPBA) ofereceu denúncia contra Roberto. Segundo o órgão, o processo foi baseado em inquérito policial cujas informações apontavam que o advogado dirigia embriagado e em velocidade entre 135 km/h e 140 km/h no momento da colisão.