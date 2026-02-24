Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MP afirma que adiamento preserva validade do júri de Mãe Bernadete

Promotor garante condenação de acusados pelo assassinato

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:30

Promotor afirma que acusados serão condenados pela morte da líder quilombola
Promotor afirma que acusados serão condenados pela morte da líder quilombola Crédito: Reprodução

Diante da manifestação de movimentos sociais e familiares de Mãe Bernadete Pacífico em frente ao Fórum Ruy Barbosa, após a decisão da Justiça de adiar o júri popular que seria realizado nesta terça-feira (24) contra dois dos cinco acusados de assassinar a líder quilombola, o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) afirmou que a remarcação evita que a nova defesa peça a anulação do julgamento. O promotor do caso garantiu ainda que os réus serão condenados. 

“Nós entendemos esse sentimento de perplexidade e estranheza com um pedido feito ontem à tarde, na véspera do júri, mas a Justiça será feita na nova data. A prova é contundente. Ilegalidade não há e, inclusive, a medida preserva qualquer arguição de nulidade ou ilegitimidade do julgamento”, declarou o promotor Raimundo Moinhos, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPBA.

Caso Mãe Bernadete: julgamento é adiado

Promotor afirma que acusados serão condenados pela morte da líder quilombola por Reprodução
Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete por Reprodução
“Café” teria auxiliado no plano de execução de Mãe Bernadete por Divulgação/SSP-BA
Maquinista atuou como mandante e mentor da morte de Mãe Bernadete por Divulgação
Ato em Copacabana pediu justiça por Mãe Bernadete por Tomaz Silva/Agência Brasil
Mãe Bernadete por Reprodução
Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família por Millena Marques/CORREIO
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças por Reprodução
Wellington, neto de Mãe Bernadete, que estava com ela no momento do criem por Arisson Marinho/CORREIO
Jurandyr Wellington, filho de Mãe Bernadete por Arisson Marinho/CORREIO
Família de Mãe Bernadete falou durante missa por Arisson Marinho/CORREIO
Corpo de Mãe Bernadete é sepultado na Quinta dos Lázaros por Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO
Filho de Mãe Bernadete durante velório por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Enterro de Mãe Bernadete aconteceu sob forte comoção por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico por Ana Albuquerque/CORREIO
Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional por Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
Wellington Pacífico, filho de Mãe Bernadete por Ana Albuquerque/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamentoento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: Movimentos sociais protestam contra o adiamento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: Movimentos sociais protestam contra o adiamento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamento por Bruno Wendel/CORREIO
1 de 28
Promotor afirma que acusados serão condenados pela morte da líder quilombola por Reprodução

O novo júri foi marcado para o dia 13 de abril deste ano. Segundo o promotor, a mudança ocorreu porque os réus, que desde o início eram representados pela Defensoria Pública, decidiram constituir um advogado particular nesta segunda-feira (23).

“Por conta da complexidade e da extensão do processo, que possui mais de 2.700 páginas, inclusive com provas sob sigilo, não havia como a defesa constituída na data de ontem ter acesso pleno a esse material”, explicou Moinhos. Ele reforçou que não há morosidade e que não há questionamentos quanto à decisão judicial de adiar o julgamento.

Leia mais

Imagem - Após adiamento do júri, secretário diz que caso Mãe Bernadete é desafio para a democracia

Após adiamento do júri, secretário diz que caso Mãe Bernadete é desafio para a democracia

Imagem - Quebra de aliança provoca tiroteio e pânico no Costa Azul, apontam moradores

Quebra de aliança provoca tiroteio e pânico no Costa Azul, apontam moradores

Imagem - Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Três PMs atacados em 15 dias evidenciam força do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste

Mais recentes

Imagem - Duas turistas gaúchas são baleadas em destino turístico do sul da Bahia

Duas turistas gaúchas são baleadas em destino turístico do sul da Bahia
Imagem - Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento

Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento
Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais de 400 cidades baianas

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais de 400 cidades baianas

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
02

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
03

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - 'Amigo, companheiro e fiel': quem é o influenciador morto na frente da família na Calçada
04

'Amigo, companheiro e fiel': quem é o influenciador morto na frente da família na Calçada