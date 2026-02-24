NOVA DATA

MP afirma que adiamento preserva validade do júri de Mãe Bernadete

Promotor garante condenação de acusados pelo assassinato

Promotor afirma que acusados serão condenados pela morte da líder quilombola Crédito: Reprodução

Diante da manifestação de movimentos sociais e familiares de Mãe Bernadete Pacífico em frente ao Fórum Ruy Barbosa, após a decisão da Justiça de adiar o júri popular que seria realizado nesta terça-feira (24) contra dois dos cinco acusados de assassinar a líder quilombola, o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) afirmou que a remarcação evita que a nova defesa peça a anulação do julgamento. O promotor do caso garantiu ainda que os réus serão condenados.

“Nós entendemos esse sentimento de perplexidade e estranheza com um pedido feito ontem à tarde, na véspera do júri, mas a Justiça será feita na nova data. A prova é contundente. Ilegalidade não há e, inclusive, a medida preserva qualquer arguição de nulidade ou ilegitimidade do julgamento”, declarou o promotor Raimundo Moinhos, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPBA.

O novo júri foi marcado para o dia 13 de abril deste ano. Segundo o promotor, a mudança ocorreu porque os réus, que desde o início eram representados pela Defensoria Pública, decidiram constituir um advogado particular nesta segunda-feira (23).