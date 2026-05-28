LAURO DE FREITAS

Delegado da Polícia Civil é encontrado morto em condomínio na Região Metropolitana de Salvador

Guilherme Gustavo Malta de Santa Cruz Pernambuco era titular 27ª Delegacia Territorial

Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:56

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um delegado da Polícia Civil de 53 anos, identificado como Guilherme Gustavo Malta de Santa Cruz Pernambuco, foi encontrado morto dentro de um condomínio no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta quinta-feira (28).

Guilherme era titular da 27ª Delegacia Territorial há quase 10 anos. O delegado era responsável pela investigação do Caso Thamiris, adolescente morta em Lauro no mês passado.

Em nota, a Polícia Civil lamentou o falecimento do delegado. "O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou a expedição das guias para remoção e perícia, enquanto as circunstâncias do fato seguem sendo esclarecidas", diz trecho da nota.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14