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Delegado da Polícia Civil é encontrado morto em condomínio na Região Metropolitana de Salvador

Guilherme Gustavo Malta de Santa Cruz Pernambuco era titular 27ª Delegacia Territorial

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:56

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um delegado da Polícia Civil de 53 anos, identificado como Guilherme Gustavo Malta de Santa Cruz Pernambuco, foi encontrado morto dentro de um condomínio no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta quinta-feira (28).

Guilherme era titular da 27ª Delegacia Territorial há quase 10 anos. O delegado era responsável pela investigação do Caso Thamiris, adolescente morta em Lauro no mês passado.

Em nota, a Polícia Civil lamentou o falecimento do delegado. "O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou a expedição das guias para remoção e perícia, enquanto as circunstâncias do fato seguem sendo esclarecidas", diz trecho da nota.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

"A Polícia Civil da Bahia se solidariza com familiares, amigos e colegas neste momento de dor", complementa.

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