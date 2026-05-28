SAÚDE

Rybelsus pode se tornar primeiro tratamento oral para diabetes em crianças e adolescentes

Medicamento é com a substância semaglutida, mesma do Ozempic e Wegovy

Thais Borges

Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:31

Rybelsus, da Novo Nordisk Crédito: Divulgação

A farmacêutica Novo Nordisk anunciou resultados positivos do estudo para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos com o Rybelsus, a semaglutida biológica oral (mesma substância das canetas Ozempic e Wegovy). Trata-se do Pioneer Teens, ensaio de fase três que demonstrou que a medicação tem controle de diabetes com redução superior da HbA1c (hemoglobina glicada, uma medida do controle da glicemia) em comparação com o placebo.

O Rybelsus apresentou um perfil de segurança bem tolerado, consistente com estudos anteriores de semaglutida biológica da Novo Nordisk. No Brasil, o Rybelsus é o único análogo de GLP-1 oral disponível nas farmácias até o momento.

Rybelsus usa semaglutida, substância que ganhou fama por ajudar na perda de peso 1 de 6

“Nas últimas duas décadas, a prevalência do diabetes tipo 2 entre crianças e adolescentes aumentou de forma substancial, enquanto as opções de tratamento para essa população permanecem limitadas, o que evidencia uma necessidade significativa ainda não atendida. A semaglutida biológica oral já demonstrou eficácia glicêmica clinicamente relevante e um perfil de segurança bem estabelecido em adultos com diabetes tipo 2, além de benefícios cardiovasculares comprovados exclusivos desta molécula”, afirmou o diretor científico e vice-presidente executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Novo Nordisk, Martin Holst Lange. “Os resultados do estudo Pioneer Teens confirmam que Rybelsus (semaglutida oral) é uma opção de tratamento eficaz para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 que necessitam de controle glicêmico além daquele proporcionado pelo padrão atual de tratamento”.

O diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes é uma condição grave e progressiva, fortemente associada a riscos aumentados de mortalidade precoce na vida adulta. O manejo atual do controle glicêmico no diabetes tipo 2 de início na juventude é limitado, tem poucas opções de tratamento aprovadas e há uma demanda não atendida por mais opções terapêuticas. Em 2021, 14,6 milhões de adolescentes viviam com diabetes tipo 2 em todo o mundo. Até 2030, estima-se que esse número chegue a 20,9 milhões.

Atualmente, as diretrizes médicas recomendam metformina e insulina como tratamentos de primeira linha. No entanto, a metformina está associada à falha no controle glicêmico em aproximadamente metade dos adolescentes, enquanto a insulina está associada à hipoglicemia e ao ganho de peso.