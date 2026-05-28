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Rybelsus pode se tornar primeiro tratamento oral para diabetes em crianças e adolescentes

Medicamento é com a substância semaglutida, mesma do Ozempic e Wegovy

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:31

Rybelsus, da Novo Nordisk
Rybelsus, da Novo Nordisk Crédito: Divulgação

A farmacêutica Novo Nordisk anunciou resultados positivos do estudo para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos com o Rybelsus, a semaglutida biológica oral (mesma substância das canetas Ozempic e Wegovy). Trata-se do Pioneer Teens, ensaio de fase três que demonstrou que a medicação tem controle de diabetes com redução superior da HbA1c (hemoglobina glicada, uma medida do controle da glicemia) em comparação com o placebo.

O Rybelsus apresentou um perfil de segurança bem tolerado, consistente com estudos anteriores de semaglutida biológica da Novo Nordisk. No Brasil, o Rybelsus é o único análogo de GLP-1 oral disponível nas farmácias até o momento.

Rybelsus usa semaglutida, substância que ganhou fama por ajudar na perda de peso

Rybelsus, da Novo Nordisk por Divulgação
Rybelsus, da Novo Nordisk por Divulgação
Rybelsus, da Novo Nordisk por Divulgação
Rybelsus, da Novo Nordisk por Divulgação
Rybelsus, da Novo Nordisk por Divulgação
Rybelsus, da Novo Nordisk por Divulgação
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Rybelsus, da Novo Nordisk por Divulgação

“Nas últimas duas décadas, a prevalência do diabetes tipo 2 entre crianças e adolescentes aumentou de forma substancial, enquanto as opções de tratamento para essa população permanecem limitadas, o que evidencia uma necessidade significativa ainda não atendida. A semaglutida biológica oral já demonstrou eficácia glicêmica clinicamente relevante e um perfil de segurança bem estabelecido em adultos com diabetes tipo 2, além de benefícios cardiovasculares comprovados exclusivos desta molécula”, afirmou o diretor científico e vice-presidente executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Novo Nordisk, Martin Holst Lange. “Os resultados do estudo Pioneer Teens confirmam que Rybelsus (semaglutida oral) é uma opção de tratamento eficaz para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 que necessitam de controle glicêmico além daquele proporcionado pelo padrão atual de tratamento”.

O diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes é uma condição grave e progressiva, fortemente associada a riscos aumentados de mortalidade precoce na vida adulta. O manejo atual do controle glicêmico no diabetes tipo 2 de início na juventude é limitado, tem poucas opções de tratamento aprovadas e há uma demanda não atendida por mais opções terapêuticas. Em 2021, 14,6 milhões de adolescentes viviam com diabetes tipo 2 em todo o mundo. Até 2030, estima-se que esse número chegue a 20,9 milhões.

Atualmente, as diretrizes médicas recomendam metformina e insulina como tratamentos de primeira linha. No entanto, a metformina está associada à falha no controle glicêmico em aproximadamente metade dos adolescentes, enquanto a insulina está associada à hipoglicemia e ao ganho de peso.

Para a Novo Nordisk, a depender das aprovações regulatórias, a Rybelsus (semaglutida oral) tem o potencial de ser o primeiro e único AR GLP‑1 oral a demonstrar uma eficácia glicêmica impactante em crianças e adolescentes com diabetes tipo 2, mantendo o perfil de segurança observado no portfólio de semaglutida.

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