BAHIA

Edital de greve dos rodoviários é publicado e paralisação pode começar semana que vem em Paulo Afonso

Informações foram divulgadas pelo sindicato que representa a categoria

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:13

Paulo Afonso, no norte da Bahia Crédito: Divulgação

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas, Paulo Afonso e Linha Verde (Sindmetro) publicou nesta quinta-feira (28) o edital que comunica a deflagração de greve geral por tempo indeterminado da categoria, na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia. De acordo com o documento, a paralisação pode começar à 0h01 de quarta-feira (3).

Na manhã de quarta-feira (27), os rodoviários rejeitaram por unanimidade a proposta patronal de reajuste salarial de 4,39%, além de 12% no vale-alimentação e 12% na cesta básica. Com a decisão da categoria de não aceitar a proposta, o Sindmetro anunciou a convocação por tempo indeterminado em Paulo Afonso.

"O sindicato está à disposição da empresa, da prefeitura e da secretaria de administração para que, antes do início da greve, possamos nos reunir e buscar uma proposta mais justa para os rodoviários da cidade, que atualmente recebem os menores salários de todo o Brasil", diz a entidade, em nota.