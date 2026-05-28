Edital de greve dos rodoviários é publicado e paralisação pode começar semana que vem em Paulo Afonso

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Maysa Polcri
Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:13
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas, Paulo Afonso e Linha Verde (Sindmetro) publicou nesta quinta-feira (28) o edital que comunica a deflagração de greve geral por tempo indeterminado da categoria, na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia. De acordo com o documento, a paralisação pode começar à 0h01 de quarta-feira (3).
Na manhã de quarta-feira (27), os rodoviários rejeitaram por unanimidade a proposta patronal de reajuste salarial de 4,39%, além de 12% no vale-alimentação e 12% na cesta básica. Com a decisão da categoria de não aceitar a proposta, o Sindmetro anunciou a convocação por tempo indeterminado em Paulo Afonso.
"O sindicato está à disposição da empresa, da prefeitura e da secretaria de administração para que, antes do início da greve, possamos nos reunir e buscar uma proposta mais justa para os rodoviários da cidade, que atualmente recebem os menores salários de todo o Brasil", diz a entidade, em nota.
Em Salvador, o edital de greve dos rodoviários também foi publicado neste mês. Os trabalhadores chegaram a começar a greve, na última sexta-feira (22), mas ela foi interrompida durante a manhã após acordo entre empresários e funcionários.