CRIME

Três suspeitos são presos em operação contra tráfico de drogas e venda de armas na Bahia

Ação da polícia foi realizada nesta quinta-feira (28)

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:00

Operação em Salvador e em Cachoeira, na Bahia Crédito: Divulgação

Três pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira (29) durante a Operação Queda d’Água, contra tráfico de drogas e venda de armas em Salvador e em Cachoeira (BA). A ação também resultou na apreensão de armas e porções de drogas. O alvo da operação é uma organização criminosa investigada por crimes entre a capital baiana e municípios do Recôncavo.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão relacionados a um homem de 43 anos, investigado por armazenamento e venda ilegal de armas de fogo, nos bairros de Fazenda Coutos e Barbalho. O suspeito utilizava a estrutura de uma oficina mecânica, além da residência, para armazenar os materiais ilícitos, de acordo com as investigações.

O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, após ser encontrado com uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e munições. Ele segue investigado por tráfico ilegal de armamentos.

No município de Cachoeira, no Recôncavo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão contra investigados ligados ao tráfico de drogas e com envolvimento em homicídios na região. Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Os policiais apreenderam duas pistolas, carregadores, incluindo um modelo do tipo caracol, munições, balanças de precisão, drogas e outros materiais relacionados à atividade criminosa. A operação foi realizada pela Polícia Civil, através do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).