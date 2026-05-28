CENTRO HISTÓRICO

12 dias de festa, túnel de bandeirolas e 40 circuitos de iluminação: confira os detalhes do São João em Salvador

Veja a programação completa do Arraiá da Prefs

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:36

Festa acontece no Centro Histórico da capital baiana Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

O São João deste ano no Centro Histórico de Salvador contará, além de uma programação intensa de 12 dias de festas, decoração e iluminação especial para os visitantes. Um túnel de 400 metros de bandeirolas está sendo montado entre a Rua Chile e a Praça Municipal, conforme divulgado pela Prefeitura.

Neste ano, o Arraiá da Prefs foi ampliado, começando na próxima quinta-feira (4) e seguindo até o dia 23 de junho, data máxima dos festejos. Serão 12 dias de eventos gratuitos, reunindo música, cultura, economia criativa, gastronomia e manifestações tradicionais.

A Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria de Ordem Pública (Semop), está preparando 40 circuitos de iluminação e vai operar mais de 50 projetores, além de disponibilizar equipes técnicas para o monitoramento e a manutenção contínua dessa estrutura.

O diretor do setor, Ângelo Magalhães, explica que o objetivo do projeto é reforçar a segurança, melhorar a experiência do público e valorizar os espaços históricos da cidade.

“Vamos fazer mais uma edição dessa grande festa que reúne tradição, cultura e muita luz. O Arraiá da Prefs traduz a força do povo nordestino, leva soteropolitanos e turistas para a nossa Rua Chile, impulsiona a economia da cidade e destaca o papel da iluminação como elemento de infraestrutura, como vetor de fomento à cultura, ao turismo e à valorização dos nossos espaços públicos”, disse.

A programação gratuita contará com apresentações culturais, cortejos temáticos, trios de forró e outras atrações distribuídas pela Rua Chile e Praça Municipal. Estão previstas apresentações de quadrilhas, DJs, túnel de bandeirolas com cerca de 400 metros, balões cenográficos iluminados, cortinas temáticas, esculturas instagramáveis, além de coreto, pórtico e barracas decoradas.

O Cortejo Junino, que fez sucesso no ano passado, está de volta e, desta vez, traz como tema “Um Cordel de Amor no Arraiá da Prefs”, em homenagem ao mestre Bule Bule, um dos maiores nomes da cultura popular nordestina. A proposta é mergulhar no universo do cordel, unindo tradição e contemporaneidade em uma experiência cultural a céu aberto.

Confira as atrações do Arraiá da Prefs

Cortejo Junino – A abertura será no dia 4 de junho, com apresentações também nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21. Com mais de 150 artistas ocupando a Rua Chile, o espetáculo promete transformar o Centro Histórico em um grande palco vivo da cultura nordestina.

Palco Coreto do Forró – Terá artistas como Flor de Imbuia, Igor Serravale, Menina Faceira, Lívia Mattos, Forró do Peu (Pedro Pondé), Eline Martins, Bruna Caram, Forró da Gota, Michel Firmo, Fuá e Forreguear, além de trios tradicionais de forró e DJs convidados.

Um dos destaques da programação acontecerá no dia 14 de junho, com Flor Serena e Arrastão da Rural Elétrica, a partir das 16h, na Rua Chile.

Arena Arromba Chão – Será dedicada às apresentações de quadrilhas, samba junino e aulas de dança. O espaço receberá a 5ª edição do Festival de Quadrilhas Juninas de Salvador, reunindo grupos infantis, adultos, idosos e PCD, além da Noite do Samba Junino, com apresentações de grupos tradicionais e homenagens a mestres da cultura popular.

Espaços temáticos – O Arraiá da Prefs terá também Vila Junina gastronômica, feira da economia criativa, fazendinha infantil, praça namoradeira, arquibancada e espaço de acessibilidade, tudo no Centro Histórico.