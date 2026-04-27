INVESTIGAÇÃO

Suspeito de envolvimento na morte de Thamiris, de 14 anos, volta a ser preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, se entregou à polícia

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:53

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda), que voltou a ser preso, e Davi de Jesus Ferreira (direita), que está preso Crédito: Reprodução

Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, voltou a ser preso nesta segunda-feira (27), após se entregar à polícia na 27ª Delegacia Territorial de Itinga, em Lauro de Freitas. Ele é suspeito de envolvimento na morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos. O corpo da jovem foi localizado em uma área de mata em 19 de março.

Rodrigo Faria, conhecido como 'Farinha', teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele já havia sido preso no mesmo dia em que o corpo de Thamiris foi encontrado, mas foi liberado.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

Segundo a Polícia Civil, o pedido para conversão da prisão temporária em preventiva foi apresentado dentro do prazo legal, porém não houve deferimento da medida pela Justiça, o que resultou na liberação de Rodrigo Faria. Ele se apresentou nesta segunda (27) à delegacia na presença de um advogado.

"As investigações continuam em andamento, com diligências para identificar todos os envolvidos no homicídio, esclarecer a dinâmica dos fatos e a motivação do crime", afirma a polícia.

Relembre o caso

As investigações apontam que Rodrigo Faria Sena dos Santos teria recebido ordens do primo, que está preso desde fevereiro, para matar a jovem. A polícia acredita que Davi de Jesus Ferreira suspeitava que Thamiris havia o denunciado à polícia por violência doméstica e, por isso, determinou a morte da adolescente.

Rodrigo, então, teria atraído Thamiris após a jovem voltar da escola. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, em 12 de março. Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Depois de ser atraída por Rodrigo, a adolescente teve o celular vistoriado e foi morta. Os primos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga, conforme as investigações.