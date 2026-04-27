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Suspeito de envolvimento na morte de Thamiris, de 14 anos, volta a ser preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, se entregou à polícia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:53

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita)
Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda), que voltou a ser preso, e Davi de Jesus Ferreira (direita), que está preso Crédito: Reprodução

Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, voltou a ser preso nesta segunda-feira (27), após se entregar à polícia na 27ª Delegacia Territorial de Itinga, em Lauro de Freitas. Ele é suspeito de envolvimento na morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos. O corpo da jovem foi localizado em uma área de mata em 19 de março. 

Rodrigo Faria, conhecido como 'Farinha', teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele já havia sido preso no mesmo dia em que o corpo de Thamiris foi encontrado, mas foi liberado. 

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Davi de Jesus Ferreira, que já estava preso, seria o mandante do crime por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução

Segundo a Polícia Civil, o pedido para conversão da prisão temporária em preventiva foi apresentado dentro do prazo legal, porém não houve deferimento da medida pela Justiça, o que resultou na liberação de Rodrigo Faria. Ele se apresentou nesta segunda (27) à delegacia na presença de um advogado. 

"As investigações continuam em andamento, com diligências para identificar todos os envolvidos no homicídio, esclarecer a dinâmica dos fatos e a motivação do crime", afirma a polícia. 

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Relembre o caso 

As investigações apontam que Rodrigo Faria Sena dos Santos teria recebido ordens do primo, que está preso desde fevereiro, para matar a jovem. A polícia acredita que Davi de Jesus Ferreira suspeitava que Thamiris havia o denunciado à polícia por violência doméstica e, por isso, determinou a morte da adolescente.

Rodrigo, então, teria atraído Thamiris após a jovem voltar da escola. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, em 12 de março. Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Depois de ser atraída por Rodrigo, a adolescente teve o celular vistoriado e foi morta. Os primos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga, conforme as investigações.

O corpo só foi localizado uma semana depois, em uma zona de mata em Cassange. Os pertences de Thamiris, como relógio e uniforme, estavam dentro de uma sacola plástica ao lado do corpo. A perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) determinará se ela foi ou não vítima de abuso sexual.

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