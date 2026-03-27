CRIME

Quem é o terceiro preso pela morte da adolescente Thamiris, de 14 anos

Corpo da jovem foi encontrado em uma área de mata em Salvador, em 19 de março

Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 14:08

Suspeito preso pela morte de Thamiris, de 14 anos Crédito: Reprodução

O terceiro preso pela morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, localizado nesta sexta-feira (27), foi identificado como Leandro de Jesus Ferreira. Ele é irmão de Davi de Jesus Ferreira, 32, que teria ordenado o crime do presídio.

Leandro de Jesus foi localizado no município de Lamarão, na região nordeste do estado, para onde tinha fugido. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no imóvel onde o homem foi encontrado. O investigado também é apontado como uma liderança do tráfico no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

Ele e o primo, Rodrigo Faria Sena dos Santos, teriam ambos recebido ordens de Davi de Jesus para matar a adolescente, que morava no bairro de Itinga com a família. As investigações apontam que Davi suspeitava que Thamiris havia o denunciado por violência contra mulher, crime pelo qual ele está preso desde fevereiro deste ano. Davi teria encomendado a morte da jovem por vingança.

Por isso, Rodrigo atraiu Thamiris quando a menina voltava do colégio, em 12 de março. A jovem teve o celular vistoriado pelos agressores e, em seguida, foi morta. Ela ficou desaparecida até quinta-feira (19), quando o corpo foi encontrado em uma área de mata no bairro do Cassange, em Salvador. A menina estava sem roupas e seus pertences, como uniforme e relógio, estavam embalados em uma sacola plástica.

Em entrevista coletiva após a prisão de Rodrigo Faria Sena, no mesmo dia em que o corpo foi encontrado, o delegado Moisés Damasceno disse que a polícia ainda não tinha confirmação se Thamiris havia, de fato, denunciado Davi por violência contra a mulher. Outro ponto que ainda precisa ser respondido é o local exato da morte de Thamiris.