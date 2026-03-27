Quem é o terceiro preso pela morte da adolescente Thamiris, de 14 anos

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Maysa Polcri
Publicado em 27 de março de 2026 às 14:08
O terceiro preso pela morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, localizado nesta sexta-feira (27), foi identificado como Leandro de Jesus Ferreira. Ele é irmão de Davi de Jesus Ferreira, 32, que teria ordenado o crime do presídio.
Leandro de Jesus foi localizado no município de Lamarão, na região nordeste do estado, para onde tinha fugido. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no imóvel onde o homem foi encontrado. O investigado também é apontado como uma liderança do tráfico no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas.
Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso
Ele e o primo, Rodrigo Faria Sena dos Santos, teriam ambos recebido ordens de Davi de Jesus para matar a adolescente, que morava no bairro de Itinga com a família. As investigações apontam que Davi suspeitava que Thamiris havia o denunciado por violência contra mulher, crime pelo qual ele está preso desde fevereiro deste ano. Davi teria encomendado a morte da jovem por vingança.
Por isso, Rodrigo atraiu Thamiris quando a menina voltava do colégio, em 12 de março. A jovem teve o celular vistoriado pelos agressores e, em seguida, foi morta. Ela ficou desaparecida até quinta-feira (19), quando o corpo foi encontrado em uma área de mata no bairro do Cassange, em Salvador. A menina estava sem roupas e seus pertences, como uniforme e relógio, estavam embalados em uma sacola plástica.
Em entrevista coletiva após a prisão de Rodrigo Faria Sena, no mesmo dia em que o corpo foi encontrado, o delegado Moisés Damasceno disse que a polícia ainda não tinha confirmação se Thamiris havia, de fato, denunciado Davi por violência contra a mulher. Outro ponto que ainda precisa ser respondido é o local exato da morte de Thamiris.
"Pelas características que o corpo foi encontrado, com as roupas e relógio dentro de uma sacola, a gente acredita que o corpo tenha sido de algum lugar e colocado lá, para a polícia achar", afirmou.