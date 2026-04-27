Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é morto após esfaquear segurança de fórum na Região Metropolitana de Salvador

Caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:58

Homem foi morto dentro de prédio federal
Homem foi morto dentro de prédio federal Crédito: Divulgação/TRE

Um homem foi morto nesta segunda-feira (27) após esfaquear e tentar roubar a arma de um agente segurança do Fórum Eleitoral de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Após realizar um serviço eleitoral, Alexandro dos Santos, de 36 anos, agrediu com uma faca o segurança, que reagiu disparando contra o agressor, que morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e prestou o atendimento inicial à ocorrência. A Polícia Federal também foi chamada para fazer a perícia e demais procedimentos investigativos, uma vez que o episódio foi registrado dentro do prédio da Justiça Eleitoral. A estrutura abriga os cartórios das 170ª e 171ª Zonas Eleitorais.

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) lamentou o ocorrido e disse que segue prestando apoio ao agente ferido, bem como acompanhando o caso junto às autoridades competentes. O segurança, que trabalha para uma empresa terceirizada, foi levado ao hospital e não corre risco de morte. 

O TRE-BA informou ainda que medidas de reforço na segurança serão adotadas para os Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Público em toda Bahia, sem detalhar quais.

"Reafirmamos o nosso compromisso com a integridade física do corpo funcional do TRE-BA e usuários dos serviços da Justiça Eleitoral, especialmente neste período de grande fluxo de atendimento, em razão do fechamento do cadastro eleitoral", disse. O serviço na unidade foi retomado após o ocorrido. 

A Polícia Militar confirmou o acionamento para a ocorrência. A Polícia Civil vai investigar a motivação das agressões, através da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). Segundo o registro da ocorrência, o vigilante reagiu em legítima defesa, efetuando disparos contra o homem. 

Mais recentes

Imagem - Dois jovens morrem em grave acidente na BR-116

Dois jovens morrem em grave acidente na BR-116
Imagem - Homem suspeito de estupro contra adolescente é preso dentro de hospital em Salvador

Homem suspeito de estupro contra adolescente é preso dentro de hospital em Salvador
Imagem - Agente penitenciário é preso suspeito de estuprar detentas no interior da Bahia

Agente penitenciário é preso suspeito de estuprar detentas no interior da Bahia