Homem é morto após esfaquear segurança de fórum na Região Metropolitana de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:58
Um homem foi morto nesta segunda-feira (27) após esfaquear e tentar roubar a arma de um agente segurança do Fórum Eleitoral de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Após realizar um serviço eleitoral, Alexandro dos Santos, de 36 anos, agrediu com uma faca o segurança, que reagiu disparando contra o agressor, que morreu no local.
A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e prestou o atendimento inicial à ocorrência. A Polícia Federal também foi chamada para fazer a perícia e demais procedimentos investigativos, uma vez que o episódio foi registrado dentro do prédio da Justiça Eleitoral. A estrutura abriga os cartórios das 170ª e 171ª Zonas Eleitorais.
Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) lamentou o ocorrido e disse que segue prestando apoio ao agente ferido, bem como acompanhando o caso junto às autoridades competentes. O segurança, que trabalha para uma empresa terceirizada, foi levado ao hospital e não corre risco de morte.
O TRE-BA informou ainda que medidas de reforço na segurança serão adotadas para os Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Público em toda Bahia, sem detalhar quais.
"Reafirmamos o nosso compromisso com a integridade física do corpo funcional do TRE-BA e usuários dos serviços da Justiça Eleitoral, especialmente neste período de grande fluxo de atendimento, em razão do fechamento do cadastro eleitoral", disse. O serviço na unidade foi retomado após o ocorrido.
A Polícia Militar confirmou o acionamento para a ocorrência. A Polícia Civil vai investigar a motivação das agressões, através da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). Segundo o registro da ocorrência, o vigilante reagiu em legítima defesa, efetuando disparos contra o homem.