TENSÃO

Homem é morto após esfaquear segurança de fórum na Região Metropolitana de Salvador

Caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (27)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:58

Homem foi morto dentro de prédio federal Crédito: Divulgação/TRE

Um homem foi morto nesta segunda-feira (27) após esfaquear e tentar roubar a arma de um agente segurança do Fórum Eleitoral de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Após realizar um serviço eleitoral, Alexandro dos Santos, de 36 anos, agrediu com uma faca o segurança, que reagiu disparando contra o agressor, que morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e prestou o atendimento inicial à ocorrência. A Polícia Federal também foi chamada para fazer a perícia e demais procedimentos investigativos, uma vez que o episódio foi registrado dentro do prédio da Justiça Eleitoral. A estrutura abriga os cartórios das 170ª e 171ª Zonas Eleitorais.

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) lamentou o ocorrido e disse que segue prestando apoio ao agente ferido, bem como acompanhando o caso junto às autoridades competentes. O segurança, que trabalha para uma empresa terceirizada, foi levado ao hospital e não corre risco de morte.

O TRE-BA informou ainda que medidas de reforço na segurança serão adotadas para os Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Público em toda Bahia, sem detalhar quais.

"Reafirmamos o nosso compromisso com a integridade física do corpo funcional do TRE-BA e usuários dos serviços da Justiça Eleitoral, especialmente neste período de grande fluxo de atendimento, em razão do fechamento do cadastro eleitoral", disse. O serviço na unidade foi retomado após o ocorrido.