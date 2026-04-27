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Vitrine do agronegócio brasileiro, 20ª Bahia Farm Show acontece em junho, em Luís Eduardo Magalhães

A feira, anunciada nesta segunda em cerimônia na Governadoria, deve movimentar aproximadamente R$ 180 milhões em investimentos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de abril de 2026 às 15:29

Lançamento da Bahia Farm Show 2026
Lançamento da Bahia Farm Show 2026 Crédito: Amanda Ercilia/GovBa

Com previsão de movimentar aproximadamente R$ 180 milhões em investimentos, a Bahia Farm Show 2026 foi anunciada nesta segunda-feira (27), na Governadoria, em Salvador. Reconhecida como uma das maiores feiras de tecnologia agrícola e negócios do Brasil, o evento já está na 20ª edição e será realizado entre os dias 8 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. O fortalecimento do agronegócio baiano foi destaque durante cerimônia de lançamento.

Realizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) com apoio do Governo do Estado, o evento deve reunir cerca de 160 mil visitantes e 500 expositores. “Estamos acompanhando de perto o crescimento do agro baiano e a Bahia Farm é uma exposição do que se produz de tecnologia, de relações, de produtos. Uma oportunidade de gerar emprego, renda e oportunidades em todas as regiões do estado”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

Com o tema “Somos um só”, a edição de 2026 destaca o protagonismo da Bahia no cenário agrícola nacional, com foco em inovação, sustentabilidade e uso de novas tecnologias no campo. A expectativa é de geração de cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos, além da ampliação da área do evento em 35%.

Presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt enfatizou a parceria com o poder público para a realização do evento. “A Bahia Farm Show é construída de forma coletiva, com a participação importante do Governo do Estado. Esse apoio é essencial para que possamos ampliar a estrutura da feira e atrair cada vez mais investimentos”, afirmou.

Crescimento do agronegócio baiano

Entre 2023 e 2026, o agronegócio baiano se consolidou como um dos principais motores da economia estadual, com expansão consistente e diversificação da produção. O período foi marcado por recordes de produtividade de soja e milho no oeste, impulsionados pela agricultura de precisão, além da Bahia se firmar como o segundo maior produtor nacional de algodão, com foco na exportação de fibra de alta qualidade.

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