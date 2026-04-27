Hospital Clériston Andrade faz apelo urgente por doações; estoque de sangue O negativo está zerado

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Nauan Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:01
O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, emitiu um alerta crítico nesta segunda-feira (27) devido ao esgotamento total do estoque de sangue do tipo O negativo. A Agência Transfusional da unidade informou que a falta do insumo compromete diretamente o atendimento de pacientes em situações de emergência e cirurgias de alta complexidade.
Por ser considerado o "doador universal" e essencial em casos onde não há tempo para tipagem sanguínea, a ausência do sangue O- representa um risco operacional para o maior hospital público da região. A unidade agora busca a mobilização imediata da comunidade para reverter o quadro.
As doações devem ser realizadas na sede do Hemoba de Feira de Santana, situada na Avenida Presidente Dutra (cruzamento com a Avenida Maria Quitéria, em frente à TV Subaé).
Para que o estoque da unidade seja recomposto, os doadores devem informar, no momento do cadastro, que o sangue é destinado ao Hospital Geral Clériston Andrade.
Para ser um doador, é necessário cumprir os seguintes critérios básicos, dentre eles: ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem apresentar autorização dos responsáveis); peso mínimo de 50 kg; estar em boas condições clínicas, bem alimentado e descansado e apresentar documento oficial com foto.
O HGCA reforça que o procedimento é seguro, rápido e fundamental para garantir a continuidade dos serviços hospitalares. Cada doação pode salvar até quatro vidas.