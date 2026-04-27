VINGANÇA CRUEL

Homem é preso após invadir casa e estuprar ex-enteada por vingança no interior da Bahia

Suspeito enviou áudio para a ex-companheira confessando o crime após não aceitar o fim do relacionamento

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:52

Homem não aceitava termino de relacionamento com mãe da vítima no final de 2025 Crédito: Redes Sociais

Um homem de 33 anos foi preso na manhã de domingo (26) sob a acusação de estuprar a própria ex-enteada, de 19 anos, como forma de represália contra a mãe da jovem. O crime ocorreu na última sexta-feira (24), em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, após o suspeito invadir a residência da família enquanto a ex-companheira trabalhava.

O homem não aceitava o término do relacionamento, ocorrido no final de 2025. Durante o abuso, o agressor teria afirmado para a vítima que a violência era "culpa da mãe" dela. Após o crime, ele enviou um áudio para a ex-companheira confessando o ato e reforçando que agiu por vingança e raiva. As informações foram apuradas pela TV Oeste, afiliada da TV Bahia na região.

A vítima relatou à polícia que foi acordada com o suspeito sobre seu corpo. Ela tentou gritar e pedir socorro, mas foi agredida e enforcada durante a violência sexual. Após o ato, o homem pulou o muro da residência e fugiu. A jovem conseguiu sair de casa e pediu ajuda na rua.

A Polícia Militar iniciou as buscas imediatamente após o acionamento e localizou o carro do suspeito abandonado próximo ao lixão da cidade. A captura só foi possível no domingo, quando o investigado foi interceptado no povoado de Riachinho, em Barreiras, em uma ação conjunta entre as forças de segurança.

O suspeito foi conduzido ao Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Luís Eduardo Magalhães. Segundo a delegada titular, Luara Gabriela Faria, o homem optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório.