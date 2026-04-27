Homem é preso após invadir casa e estuprar ex-enteada por vingança no interior da Bahia

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Nauan Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:52
Um homem de 33 anos foi preso na manhã de domingo (26) sob a acusação de estuprar a própria ex-enteada, de 19 anos, como forma de represália contra a mãe da jovem. O crime ocorreu na última sexta-feira (24), em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, após o suspeito invadir a residência da família enquanto a ex-companheira trabalhava.
O homem não aceitava o término do relacionamento, ocorrido no final de 2025. Durante o abuso, o agressor teria afirmado para a vítima que a violência era "culpa da mãe" dela. Após o crime, ele enviou um áudio para a ex-companheira confessando o ato e reforçando que agiu por vingança e raiva. As informações foram apuradas pela TV Oeste, afiliada da TV Bahia na região.
A vítima relatou à polícia que foi acordada com o suspeito sobre seu corpo. Ela tentou gritar e pedir socorro, mas foi agredida e enforcada durante a violência sexual. Após o ato, o homem pulou o muro da residência e fugiu. A jovem conseguiu sair de casa e pediu ajuda na rua.
A Polícia Militar iniciou as buscas imediatamente após o acionamento e localizou o carro do suspeito abandonado próximo ao lixão da cidade. A captura só foi possível no domingo, quando o investigado foi interceptado no povoado de Riachinho, em Barreiras, em uma ação conjunta entre as forças de segurança.
O suspeito foi conduzido ao Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Luís Eduardo Magalhães. Segundo a delegada titular, Luara Gabriela Faria, o homem optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório.
A Polícia Civil formalizou a prisão em flagrante por estupro e solicitou a conversão para prisão preventiva. O investigado passou por exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário, aguardando audiência de custódia.