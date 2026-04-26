VIOLÊNCIA

Adolescente de 12 anos é resgatado de “tribunal do crime” após ser obrigado a cavar a própria cova

Quatro suspeitos foram presos em flagrante

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 18:14

Polícia Militar prende quatro faccionados e resgata criança de "tribunal do crime" em Várzea Grande Crédito: Divulgação

Um jovem de 12 anos foi resgatado na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso, pouco antes de ser executado por criminosos em um “tribunal do crime”. Ele foi localizado nesta sexta-feira (24), no bairro Vilar Arthur. Quatro homens, suspeitos de integrar uma facção criminosa, foram presos por sequestro e cárcere privado.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Mato Grosso (PM-MT), o menino foi levado para uma residência por quatro homens, que o arrastaram pelos braços. A vítima também apresentava lesões no rosto, causadas por agressões. A criança relatou ainda que foi obrigada a cavar a própria cova.

Após ser resgatado por policiais da Companhia de Motopatrulhamento Tático Raio, o menino contou que os suspeitos estavam realizando o “tribunal do crime” e que, após a execução, ele seria enterrado em um local conhecido como “Fazendinha”.

Segundo o relato, o jovem foi submetido ao tribunal sob suspeita de furtos na região. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.