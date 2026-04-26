Princípio de incêndio atinge maternidade de hospital em Salvador e área é evacuada

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Maysa Polcri
Publicado em 26 de abril de 2026 às 11:56
Um princípio de incêndio foi registrado em um dos equipamentos da maternidade do Hospital Português, localizado no bairro da Graça, em Salvador, neste domingo (26). A informação foi confirmada pelo hospital, que informou que não há registro de feridos.
Um dos equipamentos da casa de máquinas da maternidade foi afetado. Segundo o hospital, o dano foi prontamente identificado e controlado pela equipe da brigada interna, seguindo os protocolos de segurança.
O equipamento danificado foi isolado e a área precisou ser evacuada. "Os danos foram restritos ao equipamento, e todos os pacientes estão bem, sem qualquer intercorrência relacionada ao ocorrido", diz o hospital.
"A situação foi rapidamente normalizada, e a instituição segue acompanhando e adotando todas as medidas necessárias para assegurar a continuidade da assistência com segurança e tranquilidade", acrescenta, em nota.