TERCEIRA EDIÇÃO

Mar & Elas reúne mais de 200 mulheres em prova de natação em Salvador

Prova reuniu atletas de diferentes idades e níveis de experiência

Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 12:12

Prova foi realizada entre a Bahia Marina e a Praia da Preguiça, em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A terceira edição do Mar & Elas reuniu mais de 200 mulheres na manhã deste domingo (26), em Salvador. A prova contou com atletas de diferentes idades e níveis de experiência no percurso entre a Bahia Marina e o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

A programação incluiu provas de 2,4 km, 800 metros e 250 metros, permitindo a participação tanto de nadadoras experientes quanto de iniciantes. Nesta edição, a competição homenageou três atletas da natação máster baiana: Alessandra Melo, Desiree Dalia e Sinara Pazos, que tiveram seus nomes atribuídos aos troféus das provas.

Presente no evento, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, destacou o caráter esportivo e de integração da iniciativa. “É uma competição, mas também é uma oportunidade de nos reunirmos enquanto mulheres, de mostrarmos a força do mar de Salvador e a alegria que temos com as águas. O atleta é alguém que, de fato, é disciplinado, que investe na sua própria saúde, então precisamos incentivar isso, não só a natação, mas todo o esporte, especialmente para as mulheres”, afirmou.

Promovido pela Associação dos Nadadores Máster da Bahia (ANMBA), em parceria com a Ambiance Esporte, o evento contou com o patrocínio da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e da Empresa Salvador Turismo (Saltur). A iniciativa é o único evento de águas abertas exclusivo para mulheres na Bahia.

A titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo, ressaltou que o evento "surge dentro de uma perspectiva de compreensão do espaço feminino". " Essa prova só acontece aqui na Bahia, onde temos várias categorias, inclusive para iniciantes, para fomentar também a participação feminina no mar. Muitas delas nadam apenas na piscina, então trazemos essas mulheres para o mar, para descortinar essa realidade e, claro, fazer com que seja um ambiente muito mais agradável, de parceria, qualidade de vida e lazer para as mulheres”, disse.

Uma das homenageadas, a nadadora Alessandra Melo, que deu nome ao troféu da prova de 2,4 km, comentou o significado da iniciativa. “Nós, mulheres, nascemos e somos criadas para cuidar dos nossos entes queridos. Então eu cuido dos meus filhos, eu cuido dos meus pais, eu cuido dos meus avós, eu cuido de algum ente que está doente. Mas eu esqueço de cuidar de mim, eu esqueço que preciso estar bem fisicamente e mentalmente para cuidar das outras pessoas, dos meus entes queridos", disse.

Também presente, a nadadora Valdete Silva Pereira, de 88 anos, que pratica a modalidade há três décadas, falou sobre a importância do esporte. “Gostaria de fazer um pedido aos jovens: que esqueçam um pouco a farra, a bebida, as baladas e tirem um minutinho para praticar um esporte. Um esporte muito bom é a natação”, afirmou.