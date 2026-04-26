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Prefeitura divulga vídeo que mostra como será a nova Arena Multiuso em Salvador

Espaço terá capacidade para receber shows e eventos esportivos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 11:02

Nova arena está sendo construída em Salvador
Nova arena está sendo construída em Salvador Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador divulgou neste domingo (26) um vídeo que mostra como será a nova Arena Multiuso, que está sendo construída na orla da Boca do Rio. Com uso de inteligência artificial, as imagens revelam detalhes de como será a realização de apresentações musicais e eventos esportivos no novo espaço. 

"Ela tá chegando, nossa arena multiuso, totalmente climatizada, sem pontos cegos, toda trabalhada na acessibilidade, prontinha pra receber grandes eventos, competições esportivas, shows, convenções... Papo de tecnologia, tá? Coisas finas", escreveu a prefeitura. 

A arena terá capacidade para 12 mil pessoas durante shows e 7,3 mil em eventos esportivos. A tecnologia permitirá que o mesmo espaço seja transformado em quadras para diferentes esportes e até para lutas, além de palcos para shows. A previsão de inauguração é em setembro deste ano. 

O projeto foi dividido em quatro pavimentos, sendo três operacionais e um técnico. “O formato foi pensado para que 100% dos assentos e lugares disponíveis sejam utilizados em qualquer tipo de evento, sem pontos cegos e áreas fechadas para eventos não esportivos”, contou Luiz Carlos de Souza, então titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), em entrevista anterior ao CORREIO. 

Arena Multiuso de Salvador

Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Reprodução
Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Reprodução
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Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação

As arquibancadas têm formato em U. As cadeiras serão retráteis, possibilitando aumentar ou diminuir a quantidade de assentos a depender da modalidade esportiva ou do evento. O investimento será de R$ 162,9 milhões.

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