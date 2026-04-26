Aposta feita em Salvador ganha R$ 64 mil no sorteio da Mega-Sena

Maysa Polcri
Publicado em 26 de abril de 2026 às 10:00
O sorteio do concurso 3.000 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (25), teve como uma das apostas vencedoras um jogo feito em uma lotérica em Salvador, no bairro da Barra. A aposta foi uma das 65 que fizeram cinco acertos, levando para casa R$ 64.627,76 cada.
Outra aposta feita na Bahia, desta vez na cidade de Caravelas, no sul do estado, levou o prêmio para casa. No Brasil, 5.255 jogos fizeram quatro acertos, valendo R$ 1.317,67 cada, segundo informações da Caixa. Os números sorteados foram 22 - 23 - 36 - 40 - 52 - 60.
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 115 milhões. Ele acontecerá na terça-feira (28), às 21h.
O prêmio sorteado para quem acertasse as seis dezenas neste sábado foi de R$ 103.293.073,68.
A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet. A Mega realiza três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.