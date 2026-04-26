Integrantes de torcida organizada do Bahia são presos com explosivos em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:40
Quatro integrantes da principal torcida organizada do Bahia, a Bamor, foram presos na tarde de sábado (25), antes da partida contra o Santos, em Salvador. Socos ingleses, artefatos explosivos, drogas e celulares foram apreendidos.
Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam rondas no bairro de Nazaré, quando se depararam com um tumulto de torcedores, na avenida Joana Angélica. Dois homens e duas mulheres foram detidos.
Com os suspeitos, os policiais localizaram 34 pinos de cocaína, nove porções de maconha, três socos ingleses, dois artefatos explosivos caseiros e três celulares. Um dos indivíduos, antes da apresentação policial, foi encaminhado para atendimento médico na Upa do Vale dos Barris.
Os suspeitos e os itens apreendidos foram apresentados à Central de Flagrantes (Cenflag). A Polícia Civil não confirmou se os quatro torcedores continuam presos.
O Bahia empatou com o Santos por 2 a 2 pela 13ª rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo e precisou correr atrás do placar na segunda etapa.