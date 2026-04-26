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FOTOS: Imóvel está à venda por R$ 3,3 milhões em prédio onde Wagner Moura tem apartamento

Edíficio Oceania é um dos mais emblemáticos da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:15

Edifício Oceania
Edifício Oceania fica localizado na Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Imponente, ele fica em frente a um dos cartões postais mais famosos de Salvador. Claro que estamos falando dele, o Edifício Oceania, que possui vista privilegiada para o Farol da Barra. Conhecido por hospedar famosos, como o ator baiano Wagner Moura, o prédio possui apartamento à venda por R$ 3,3 milhões. 

Os detalhes do imóvel, de 170 m², foram compartilhados pela corretora de imóveis Carmen Valadão, nas redes sociais. O apartamento possui três quartos, sendo uma suíte. Além de sala com vista para o mar, hall de entrada, banheiro social, cozinha e área de serviço. O imóvel ainda conta com dependência completa e uma vaga de garagem com manobrista. 

Apartamento no Edifício Oceania

Apartamento no Edifício Oceania por Reprodução
Apartamento no Edifício Oceania por Reprodução
Apartamento no Edifício Oceania por Reprodução
Apartamento no Edifício Oceania por Reprodução
Apartamento no Edifício Oceania por Reprodução
Apartamento no Edifício Oceania por Reprodução
Apartamento no Edifício Oceania por Reprodução
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Apartamento no Edifício Oceania por Reprodução

O prédio possui portaria 24 horas, academia, espaço gourmet, elevadores e terraço com vista para o Farol da Barra, segundo informações divulgadas pela corretora de imóveis. 

O valor da venda é R$ 3,3 milhões e o condomínio custa R$ 350 por mês. O IPTU tem valor de R$ 220. Interessados podem visitar o imóvel, mediante agendamento. Confira mais informações aqui

Edifício Oceania 

Inaugurado em 1943, o Edifício Oceania ficou marcado como o primeiro prédio residencial em formato de condomínio da Bahia. A construção atravessou décadas preservando grande parte de suas características originais e hoje é considerada um marco arquitetônico da Barra, cercado diariamente pelo movimento de turistas, moradores e ambulantes que circulam pela orla.

O prédio reúne 48 apartamentos distribuídos em oito andares residenciais, com seis unidades por pavimento. Todos contam com três quartos e metragens amplas, que variam de acordo com a planta. 

Nomes conhecidos já passaram pelos corredores do prédio, como Lázaro Ramos e Vladimir Brichta. Em décadas anteriores, figuras como Gilberto Gil, Pelé e Xuxa também foram vistos com frequência no local, o que contribuiu para o status simbólico do endereço.

Internamente, o Oceania é vazado, com um espaço central no térreo que permite a entrada de luz natural e a visão do céu. 

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