SALVADOR

FOTOS: Imóvel está à venda por R$ 3,3 milhões em prédio onde Wagner Moura tem apartamento

Edíficio Oceania é um dos mais emblemáticos da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:15

Edifício Oceania fica localizado na Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Imponente, ele fica em frente a um dos cartões postais mais famosos de Salvador. Claro que estamos falando dele, o Edifício Oceania, que possui vista privilegiada para o Farol da Barra. Conhecido por hospedar famosos, como o ator baiano Wagner Moura, o prédio possui apartamento à venda por R$ 3,3 milhões.

Os detalhes do imóvel, de 170 m², foram compartilhados pela corretora de imóveis Carmen Valadão, nas redes sociais. O apartamento possui três quartos, sendo uma suíte. Além de sala com vista para o mar, hall de entrada, banheiro social, cozinha e área de serviço. O imóvel ainda conta com dependência completa e uma vaga de garagem com manobrista.

Apartamento no Edifício Oceania 1 de 7

O prédio possui portaria 24 horas, academia, espaço gourmet, elevadores e terraço com vista para o Farol da Barra, segundo informações divulgadas pela corretora de imóveis.

O valor da venda é R$ 3,3 milhões e o condomínio custa R$ 350 por mês. O IPTU tem valor de R$ 220. Interessados podem visitar o imóvel, mediante agendamento. Confira mais informações aqui.

Edifício Oceania

Inaugurado em 1943, o Edifício Oceania ficou marcado como o primeiro prédio residencial em formato de condomínio da Bahia. A construção atravessou décadas preservando grande parte de suas características originais e hoje é considerada um marco arquitetônico da Barra, cercado diariamente pelo movimento de turistas, moradores e ambulantes que circulam pela orla.

O prédio reúne 48 apartamentos distribuídos em oito andares residenciais, com seis unidades por pavimento. Todos contam com três quartos e metragens amplas, que variam de acordo com a planta.

Nomes conhecidos já passaram pelos corredores do prédio, como Lázaro Ramos e Vladimir Brichta. Em décadas anteriores, figuras como Gilberto Gil, Pelé e Xuxa também foram vistos com frequência no local, o que contribuiu para o status simbólico do endereço.