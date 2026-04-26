CONFIRA

Faculdade oferece atendimento de graça para declaração de Imposto de Renda em Salvador

Atendimentos precisam ser agendados

Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 08:59

Veja como ser atendido de graça Crédito: Foto: Adobe Stock

A Unijorge realiza suporte à população para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 a partir de quinta-feira (30), em Salvador. A primeira atividade acontece no Campus de Cajazeiras, das 9h às 18h, mediante agendamento prévio.

O serviço é exclusivo para declarações simplificadas, e o público apto poderá tirar dúvidas e contar com assistência para a realização da declaração, desde a verificação de documentos até o envio à Receita Federal e a entrega do recibo.

A ação social irá arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Para participar, os contribuintes devem fazer uma doação de 1 kg de alimento não perecível.

Os atendimentos são realizados por alunos do curso de Ciências Contábeis, devidamente capacitados, sob a supervisão de professores, em uma iniciativa que integra conhecimento prático, cidadania e responsabilidade social.