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Faculdade oferece atendimento de graça para declaração de Imposto de Renda em Salvador

Atendimentos precisam ser agendados

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 08:59

Imposto de Renda 2025.
Veja como ser atendido de graça  Crédito: Foto: Adobe Stock

A Unijorge realiza suporte à população para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 a partir de quinta-feira (30), em Salvador. A primeira atividade acontece no Campus de Cajazeiras, das 9h às 18h, mediante agendamento prévio.

O serviço é exclusivo para declarações simplificadas, e o público apto poderá tirar dúvidas e contar com assistência para a realização da declaração, desde a verificação de documentos até o envio à Receita Federal e a entrega do recibo.

A ação social irá arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Para participar, os contribuintes devem fazer uma doação de 1 kg de alimento não perecível.

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Os atendimentos são realizados por alunos do curso de Ciências Contábeis, devidamente capacitados, sob a supervisão de professores, em uma iniciativa que integra conhecimento prático, cidadania e responsabilidade social.

O agendamento prévio de horário deve ser realizado através deste link

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