Mais de 70 integrantes de torcida organizada são detidos após tumulto em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 26 de abril de 2026 às 13:03
Um grupo de 77 integrantes da principal torcida organizada do Bahia, a Bamor, dentre eles, 33 adolescentes, foram detidos em Salvador. A Polícia Militar informou que recebeu denúncias de tumulto, vandalismo e perturbação do sossego na Praça Agnelo de Brito, na Boca do Rio, na tarde de sábado (25).
Os militares flagraram o grupo que, ao perceber a aproximação das guarnições, abandonando alguns veículos na localidade e fugiram. Apesar disso, mais de 70 pessoas foram abordadas e detidas.
Durante a ação, foram apreendidos oito bombas caseiras, quatro facas, dois porretes, um taco de beisebol, uma soqueira, foguete e máscaras.
Os veículos, o material apreendido e os detidos foram encaminhados às unidades especializadas da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.
Também no sábado (25), antes da partida entre Bahia e Santos, na Arena Fonte Nova, quatro integrantes da Bamor foram detidos, no bairro de Nazaré. Socos ingleses, artefatos explosivos, drogas e celulares foram apreendidos. As quatro pessoas foram ouvidas na Central de Flagrantes e liberadas, segundo a Polícia Civil.