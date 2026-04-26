CRUELDADE

Extrema desnutrição e infestação de carrapatos: homem é preso após sacrificar cachorro na Bahia

Suspeito foi detido na cidade de Juazeiro

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 14:26

Cachorro foi encontrado dentro da residência em uma área insalubre Crédito: Reprodução/ Preto no Branco

Um homem foi preso em flagrante na última sexta-feira (24), na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, suspeito de submeter um cachorro a maus-tratos. De acordo com a Polícia Civil, ele chegou a sacrificar o animal.

O suspeito mantinha o animal em condições insalubres em um imóvel do bairro João XXIII. Ele foi localizado a partir de denúncias anônimas, que incluíam vídeos que apontavam a situação degradante do animal. Nas imagens, segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o cão "Zeus" aparecia em estado de extrema desnutrição e coberto por carrapatos.

Homem foi preso por maus-tratos em Juazeiro 1 de 6

Neste sábado (25), José Adriano Barbosa Moura Guedes Júnior teve a liberdade provisória concedida pela Justiça, com a aplicação de medidas cautelares. Entres as obrigações, o homem está proibido de adquirir, manter sob sua guarda ou tutela qualquer espécie de animal doméstico ou domesticado, enquanto o processo estiver em tramitação, como forma de "resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração de condutas negligentes".

Prisão

Dentro da residência, na parte da laje da casa, os investigadores da Polícia Civil encontraram o cão já sem vida, cercado por fezes e restos de alimento, em condições higiênicas consideradas "deploráveis".

Segundo consta nos depoimentos dos condutores e testemunhas, o animal apresentava quadro severo de debilidade física, compatível com sofrimento prolongado e negligência contínua.

No decorrer da apuração policial, o homem confirmou ser o tutor do cachorro, relatando que havia aplicado medicação para sacrificá-lo pois não conseguia controlar a infestação de carrapatos por falta de recursos financeiros.