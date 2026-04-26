INUSITADO

Banda toca em engarrafamento na BR-324 após caminhão pegar fogo e trecho ser completamente interditado

Motoristas que estavam presos no engarrafamento foram surpreendidos pela apresentação da banda no meio do engarrafamento

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de abril de 2026 às 15:42

Banda improvisa apresentação no meio da BR-324 após caminhão pegar fogo e trecho ser completamente interditado Crédito: Reprodução

O que era pra ser motivo de estresse virou descontração. A banda Kart Love retornava para Salvador no começo da tarde deste domingo (26), após se apresentar na micareta de Itagimirim, no sul da Bahia, quando encontrou um obstáculo no caminho. Um trecho da BR 324 foi interditado após um caminhão baú com a logomarca do Sedex, dos Correios, pegou fogo na rodovia, levando à interdição total da via na altura do km 558, nas proximidades do município de São Sebastião do Passé. Para tornar a espera menos entediante, os músicos da Kart Love, encabeçado pelo vocalista Lucas Kart, desceram do ônibus da banda e começaram a tocar no meio da rodovia, com participação de Oh Polêmico.

A cena chamou a atenção de todos, levando animação para os motoristas que também aguardavam a liberação da via. As imagens mostram o público reunido ao redor dos músicos e houve até quem dançou no meio da pista. "Ah como eu queria estar nesse engarrafamento", disse um seguidor da banda. "Eu não dou essa sorte no engarrafamento", lamentou outro seguidor. Houve ainda quem lembrasse que "baiano raiz faz show em qualquer lugar".

Após a apresentação, o vocalista Bruno Kart usou as redes sociais para comentar sobre o episódio inusitado. "Rapaz, que resenha, viu. A gente estava no engarrafamento, demorou mais de 1 hora parado, aí os meninos disseram: 'rapaz, vamos descer pra gente fazer uma resenha pra galera'. Descemos, começamos a cantar, aí a galera começou a chegar. Que vibe top. O importante é ser feliz, a gente está aqui para ser feliz", disse.

Veja as imagens da apresentação improvisada da Kart Love no meio do engarrafamento da BR-324 1 de 8