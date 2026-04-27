SALVADOR

Estação de metrô recebe mutirão para emitir carteira de identificação de pessoas com autismo

Ação acontece nesta semana

Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:34

Estação da Lapa Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Estação de Metrô da Lapa, em Salvador, recebe na terça (28) e na quarta-feira (28 e 29), das 8h às 16h, um mutirão para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). A ação é promovida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio da Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sudef), em parceria com o Metrô Bahia, como parte da programação do Abril Azul.

Durante os dois dias, o público contará com a emissão imediata do documento, além de orientações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa tem como objetivo assegurar a identificação das pessoas com autismo, garantindo atendimento prioritário e facilitando o acesso a serviços de saúde e assistência, além de reduzir entraves burocráticos.