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Estação de metrô recebe mutirão para emitir carteira de identificação de pessoas com autismo

Ação acontece nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:34

Estação da Lapa na manhã desta terça (19)
Estação da Lapa  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Estação de Metrô da Lapa, em Salvador, recebe na terça (28) e na quarta-feira (28 e 29), das 8h às 16h, um mutirão para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). A ação é promovida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio da Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sudef), em parceria com o Metrô Bahia, como parte da programação do Abril Azul.

Durante os dois dias, o público contará com a emissão imediata do documento, além de orientações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa tem como objetivo assegurar a identificação das pessoas com autismo, garantindo atendimento prioritário e facilitando o acesso a serviços de saúde e assistência, além de reduzir entraves burocráticos.

Leia mais

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A mobilização integra as ações do mês de conscientização sobre o autismo, celebrado mundialmente em abril.

Tags:

Bahia Salvador

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