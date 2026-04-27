Faculdade de Salvador oferece serviços gratuitos de oftalmologia, vacinação e mais; saiba como participar

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Millena Marques
Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:30
Salvador receberá mais uma edição do Estácio em Ação, que acontece na próxima quinta-feira (30), das 9h às 12h, no Santuário Mãe Rainha, no bairro do Stiep. A iniciativa é promovida pelo Centro Universitário Estácio.
A ação terá atendimentos nas áreas de saúde, cidadania e educação. Para ser atendido, basta apresentar o cartão SUS e documento de identidade.
Entre as novidades deste ano está a Triagem Oftalmológica, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção de Cegueira (IBOPC) – Hospital Humberto Castro Lima. O serviço tem foco especial em casos de catarata e pterígio.
A programação também contempla atividades voltadas para o público infantil, como apoio pedagógico e espaços com brincadeiras, brinquedos e jogos, criando um ambiente acolhedor para as famílias. Além disso, a ação fortalece atendimentos essenciais como o balcão de justiça, com orientação jurídica, e o suporte para declaração do Imposto de Renda 2026.
Também terão serviços como avaliação física, orientação e avaliação postural, aferição da pressão arterial, teste rápido para hepatite e sífilis, glicemia capilar, vacinação, promoção de saúde bucal para adultos, orientação nutricional e psicológica, além de práticas integrativas como ventosaterapia e acupuntura, ampliando o cuidado com a saúde e o bem-estar da população.