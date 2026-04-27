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Dois jovens morrem em grave acidente na BR-116

Colisão envolveu três veículos no Vale do Jiquiriçá

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:26

PRF apreende veículo de carga transportando 18t de milho sem nota fiscal
PRF  Crédito: Divulgação/PRF

Dois jovens morreram em um acidente na BR-116, entre o entroncamento de Jaguaquara e Irajuba, no Vale do Jiquiriçá, na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre três veículos: uma automóvel, uma carreta baú e um caminhão-cegonha. A batida ocorreu no km 631, por volta das 6h.

As vítimas foram identificadas como Ricardo Santos Santana, de 20 anos, e Fabiana Gomes Santos, de 18. O casal morava em Jequié, no centro sul da Bahia.

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Ainda de acordo com a PRF, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o quadro de saúde das vítimas.

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