BAHIA

Dois jovens morrem em grave acidente na BR-116

Colisão envolveu três veículos no Vale do Jiquiriçá

Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:26

PRF Crédito: Divulgação/PRF

Dois jovens morreram em um acidente na BR-116, entre o entroncamento de Jaguaquara e Irajuba, no Vale do Jiquiriçá, na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre três veículos: uma automóvel, uma carreta baú e um caminhão-cegonha. A batida ocorreu no km 631, por volta das 6h.

As vítimas foram identificadas como Ricardo Santos Santana, de 20 anos, e Fabiana Gomes Santos, de 18. O casal morava em Jequié, no centro sul da Bahia.

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia 1 de 5