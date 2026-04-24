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Leilão das BRs 324 e 116: saiba quando novas concessionárias assumirão gestão das rodovias

Editais de licitação para a concessão de trechos na denominada Rota 2 de Julho serão publicados em julho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:30

Confira os radares na BR-324
Radar na BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

O leilão para definir quais concessionárias assumirão a gestão das BRs 324 e 116 na Bahia será realizado apenas em novembro deste ano, segundo o Ministério dos Transportes. Os editais de licitação para a concessão de trechos na denominada Rota 2 de Julho serão publicados em julho.

A Rota 2 de Julho abrange o acesso ao Anel de Contorno de Feira de Santana até o entroncamento com a BR-116, além do entroncamento com a BR-324 até o viaduto sobre a BR-116, em Vitória da Conquista.

Confira o cronograma de execução do Ministério dos Transportes

Cronograma de execução de rodovias brasileiras por Divulgação/Ministério dos Transportes
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
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Cronograma de execução de rodovias brasileiras por Divulgação/Ministério dos Transportes

Um outro projeto do governo federal é a Rota dos Sertões - trecho da BR-116 que liga parte do entrocamento de Feira de Santana a Salgueiro, no Pernambuco. O edital foi publicado em fevereiro deste ano. O leilão desse trecho, de acordo com a pasta, será em 28 de maio de 2026.

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As vias estão, atualmente, em processo de nova concessão, após a devolução do contrato pela ViaBahia em 15 de maio de 2025 e a transferência da gestão para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT). Uma série de audiências públicas foram realizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) entre 15 de abril a 29 de maio do ano passado.

Confira os radares espalhados na BR-324

Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
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Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
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Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO

Elas resultaram no Plano de Outorga, que define as diretrizes gerais para a concessão e foi encaminhado para análise do Ministério dos Transportes. O documento detalha a modalidade operacional e as condições de desestatização do projeto, além de apresentar os investimentos previstos, as obras de ampliação de capacidade e as melhorias operacionais planejadas.

Tags:

Bahia Br-324 Br-116

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