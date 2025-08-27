TRÂNSITO

Radares voltam a funcionar em BRs baianas geridas pelo Governo Federal

Equipamentos foram desligados no início de agosto

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:04

Radar na BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os radares que capturam excesso de velocidade em rodovias federais foram alvo de uma decisão judicial que obrigava o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a retomar o funcionamento dos equipamentos que haviam sido desligados. Em todo o país, 3.887 faixas do país tiveram radares fixos desativados. A medida afetou rodovias na Bahia, como a BR-324 e a BR-116.

Segundo o Dnit, a ordem de retomada do Programa Nacional de Controle de Velocidade (PNCV) foi emitida no dia 21 de agosto. Os ofícios foram expedidos para as empresas, que realizaram a reativação dos equipamentos instalados em rodovias federais de todo o país, de forma imediata.

No início de agosto, os radares foram desligados em 3.887 faixas de rodovias em 26 estados e o Distrito Federal. A medida foi tomada por falta de recursos financeiros para o custeio das operações do programa. De acordo com informações apuradas pelo Jornal Nacional, embora precisasse de R$ 364 milhões, o orçamento destinou apenas R$ 43,3 milhões para a pasta. Sem o funcionamento das câmeras, multas também não estavam sendo aplicadas por velocidade excessiva.

