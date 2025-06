ALERTA

BRs na Bahia têm 21 mortos e mais de 90 acidentes no São João

Números de óbitos e acidentes graves aumentaram em relação ao ano passado

Esther Morais

Publicado em 26 de junho de 2025 às 11:01

Movimento na BR-324 na volta do São João Crédito: Marina Silva / CORREIO

As rodovias federais na Bahia tiveram 22 mortes e 119 feridos durantes os feriados de Corpus Christi e São João deste ano. Ao todo, foram 98 acidentes, sendo 37 graves entre as BR-116, 101, 324, 110 e 242. >

Os números representam um aumento em relação a 2024, que teve 15 óbitos e 32 acidentes graves. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (26) como balanço total da operação do feriadão.>

As BRs com maior número de mortes foram a BR-101 e a BR-116, com 6 óbitos cada. A principal causa dos acidentes fatais foi a ultrapassagem indevida, responsável por 6 mortes, seguida do excesso de velocidade, com 3 óbitos. O perfil desses acidentes reforça a importância da conscientização dos condutores quanto a comportamentos de risco. >

Durante o período, a PRF fiscalizou 11.700 pessoas e 10.000 veículos, com aplicação de mais de 8 mil testes de alcoolemia em condutores. As ações priorizaram o combate a infrações com alto potencial de risco, como a condução sob efeito de álcool, ultrapassagens em locais proibidos, uso indevido do acostamento, não utilização de cinto de segurança e condução por motoristas inabilitados.>

As principais infrações registradas foram: >

Ultrapassagens proibidas: 901>

Alterações irregulares na iluminação do veículo: 325>

Condutores inabilitados: 273>

Falta do cinto de segurança: 169>

Trânsito indevido no acostamento: 114>

Fluxo intenso nas rodovias baianas>

Entre os dias 18 e 25 de junho, cerca de 1,1 milhão de veículos circularam pelas rodovias federais da Bahia. >

As rodovias com maior fluxo foram:>

BR-324: 365.365 passagens>

BR-116: 310.314>

BR-101: 199.546>