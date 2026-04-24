PERIGO

Inmet emite novo alerta para chuvas intensas em Salvador e mais de 80 cidades da Bahia

Aviso aponta risco de alagamentos e deslizamentos

Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:53

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo (nível laranja) para acumulado de chuvas em Salvador e outras mais de 80 cidades baianas. O aviso segue até as 23h59 desta sexta-feira (24).

Segundo o órgão, a previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, especialmente em áreas vulneráveis.

O alerta abrange regiões como o Nordeste Baiano, Centro-Sul, Região Metropolitana de Salvador, Centro-Norte e Sul do estado.

Entre as cidades afetadas estão Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Camaçari, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Valença e Cruz das Almas, além de diversos municípios do Recôncavo, sul e interior.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Lista completa de cidades afetadas