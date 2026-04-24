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Inmet emite novo alerta para chuvas intensas em Salvador e mais de 80 cidades da Bahia

Aviso aponta risco de alagamentos e deslizamentos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:53

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo (nível laranja) para acumulado de chuvas em Salvador e outras mais de 80 cidades baianas. O aviso segue até as 23h59 desta sexta-feira (24).

Segundo o órgão, a previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, especialmente em áreas vulneráveis.

O alerta abrange regiões como o Nordeste Baiano, Centro-Sul, Região Metropolitana de Salvador, Centro-Norte e Sul do estado.

Entre as cidades afetadas estão Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Camaçari, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Valença e Cruz das Almas, além de diversos municípios do Recôncavo, sul e interior.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Lista completa de cidades afetadas

Alagoinhas; Amargosa; Amélia Rodrigues; Antônio Cardoso; Araçás; Aramari; Aratuípe; Aurelino Leal; Barra do Rocha; Barro Preto; Buerarema; Cabaceiras do Paraguaçu; Cachoeira; Cairu; Camaçari; Camamu; Candeias; Cardeal da Silva; Castro Alves; Catu; Conceição da Feira; Conceição do Almeida; Conceição do Jacuípe; Conde; Coração de Maria; Cruz das Almas; Dias d’Ávila; Dom Macedo Costa; Entre Rios; Esplanada; Feira de Santana; Gandu; Governador Mangabeira; Ibirapitanga; Ibirataia; Igrapiúna; Ilhéus; Itabuna; Itacaré; Itajuípe; Itanagra; Itaparica; Ituberá; Jaguaripe; Laje; Lauro de Freitas; Madre de Deus; Maragogipe; Maraú; Mata de São João; Muniz Ferreira; Muritiba; Mutuípe; Nazaré; Nilo Peçanha; Nova Ibiá; Pedrão; Piraí do Norte; Pojuca; Presidente Tancredo Neves; Salinas da Margarida; Salvador; Santo Amaro; Santo Antônio de Jesus; São Felipe; São Félix; São Francisco do Conde; São Gonçalo dos Campos; São Miguel das Matas; São Sebastião do Passé; Sapeaçu; Saubara; Simões Filho; Taperoá; Teodoro Sampaio; Teolândia; Terra Nova; Ubaitaba; Ubatã; Una; Uruçuca; Valença; Varzedo; Vera Cruz; Wenceslau Guimarães.

Tags:

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