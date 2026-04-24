Ilha paradisíaca com 300 mil m², seis suítes e equipe completa pode ser alugada a partir de R$ 6 mil por dia

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Carol Neves
Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:02
Localizada nas proximidades de Morro de São Paulo, no município de Cairu, a Ilha do Manguinho reúne cerca de 300 mil metros quadrados de natureza preservada e pode ser alugada para hospedagens exclusivas a partir de R$ 6 mil por diária. A área inclui trechos de manguezal, mar calmo e quente e um ambiente marcado pela tranquilidade, com sons predominantes da fauna local e do vento entre coqueiros e eucaliptos.
A estadia funciona com estrutura semelhante à de um hotel privativo. Serviços de cozinheira, camareira, concierge e caseiro já estão incluídos no pacote, assim como as refeições ao longo do dia. O cardápio contempla café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários com pratos inspirados na culinária regional e baiana.
A casa principal possui seis suítes com ar-condicionado, sala de estar, varanda com redes voltadas para o mar, cozinha equipada, espaço gourmet com churrasqueira e área infantil. A capacidade máxima de hospedagem é de 18 pessoas.
Ilha na Bahia pode ser alugada
O administrador Fabricio Meirelles explicou ao CORREIO em 2024 que a inclusão das refeições foi uma adaptação necessária ao longo do tempo por causa da logística de deslocamento até a ilha. A mudança buscou facilitar a experiência dos visitantes durante a permanência no local.
Atividades e passeios disponíveis
Embora a proposta principal seja descanso e isolamento em meio à natureza, há várias opções de atividades durante a estadia. Entre elas estão trilhas, passeios de bicicleta, prática de yoga, observação de pássaros, mergulho, caiaque, stand up paddle, surf, frescobol e futevôlei. Os equipamentos ficam disponíveis gratuitamente, apesar de não haver instrutores no local.
Também é possível realizar passeios pela região. Entre os destinos próximos estão o próprio Morro de São Paulo, com atrações como a tirolesa do Farol ao Morro e o pôr do sol na Toca do Morcego, além da Praia Linda e da vila de Moreré, localizada na Ilha de Boipeba. Os passeios de lancha são contratados separadamente, com indicação de contatos feita pela administração.
O acesso à ilha pode ser feito por lancha direta a partir de Salvador, por trajeto terrestre até o atracadouro Bom Jardim com travessia posterior de barco, além de opções aéreas como helicóptero ou pequeno avião até Morro de São Paulo seguido de deslocamento marítimo.
Valores da hospedagem
A reserva exige permanência mínima de duas diárias. O valor inicial é de R$ 6 mil por dia para grupos de até oito pessoas, o equivalente a R$ 750 por hóspede. Para grupos maiores, há cobrança adicional de R$ 500 por adulto e R$ 300 por criança entre 6 e 11 anos. Crianças de até 5 anos não pagam.
No período de réveillon não há disponibilidade, mas ainda existem datas abertas para o Carnaval, com exigência mínima de seis diárias nesse caso.
Espaço também recebe eventos e casamentos
Além das hospedagens convencionais, a ilha pode ser reservada para eventos corporativos no formato day use ou para cerimônias de casamento. No caso de eventos sociais, a capacidade pode chegar a 150 convidados, enquanto a hospedagem permanece limitada a 18 pessoas. Para casamentos, a reserva exige pacote mínimo de três diárias.
De acordo com a administração, o primeiro casamento foi realizado após produtores de eventos conhecerem o espaço e passarem a incluí-lo como opção de destino exclusivo para celebrações.
História da ilha
A família responsável pela área chegou à Ilha do Manguinho há cerca de 30 anos. Fabricio Meirelles relata que cresceu no local e manteve vínculo com o espaço desde a infância. A construção da casa principal só foi autorizada após cerca de 24 anos de trâmites documentais.
A ideia de transformar a propriedade em hospedagem surgiu aproximadamente seis anos atrás. Apesar de a área terrestre pertencer à família, não há cercas nem restrições de acesso às praias do entorno, que continuam abertas ao público.
Serviço:
Instagram: @alugueumailha
Site: alugueumailha.com.br
WhatsApp: 71 99989-7714
*Com informações da repórter Carol Cerqueira