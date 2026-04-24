NA BAHIA

Ilha paradisíaca com 300 mil m², seis suítes e equipe completa pode ser alugada a partir de R$ 6 mil por dia

Localizada em Cairu, a ilha oferece hospedagem exclusiva com cozinheira, camareira e estrutura completa para grupos

Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:02

Visão do alto Crédito: Divulgação

Localizada nas proximidades de Morro de São Paulo, no município de Cairu, a Ilha do Manguinho reúne cerca de 300 mil metros quadrados de natureza preservada e pode ser alugada para hospedagens exclusivas a partir de R$ 6 mil por diária. A área inclui trechos de manguezal, mar calmo e quente e um ambiente marcado pela tranquilidade, com sons predominantes da fauna local e do vento entre coqueiros e eucaliptos.

A estadia funciona com estrutura semelhante à de um hotel privativo. Serviços de cozinheira, camareira, concierge e caseiro já estão incluídos no pacote, assim como as refeições ao longo do dia. O cardápio contempla café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários com pratos inspirados na culinária regional e baiana.

A casa principal possui seis suítes com ar-condicionado, sala de estar, varanda com redes voltadas para o mar, cozinha equipada, espaço gourmet com churrasqueira e área infantil. A capacidade máxima de hospedagem é de 18 pessoas.

Ilha na Bahia pode ser alugada 1 de 31

O administrador Fabricio Meirelles explicou ao CORREIO em 2024 que a inclusão das refeições foi uma adaptação necessária ao longo do tempo por causa da logística de deslocamento até a ilha. A mudança buscou facilitar a experiência dos visitantes durante a permanência no local.

Atividades e passeios disponíveis

Embora a proposta principal seja descanso e isolamento em meio à natureza, há várias opções de atividades durante a estadia. Entre elas estão trilhas, passeios de bicicleta, prática de yoga, observação de pássaros, mergulho, caiaque, stand up paddle, surf, frescobol e futevôlei. Os equipamentos ficam disponíveis gratuitamente, apesar de não haver instrutores no local.

Também é possível realizar passeios pela região. Entre os destinos próximos estão o próprio Morro de São Paulo, com atrações como a tirolesa do Farol ao Morro e o pôr do sol na Toca do Morcego, além da Praia Linda e da vila de Moreré, localizada na Ilha de Boipeba. Os passeios de lancha são contratados separadamente, com indicação de contatos feita pela administração.

O acesso à ilha pode ser feito por lancha direta a partir de Salvador, por trajeto terrestre até o atracadouro Bom Jardim com travessia posterior de barco, além de opções aéreas como helicóptero ou pequeno avião até Morro de São Paulo seguido de deslocamento marítimo.

Valores da hospedagem

A reserva exige permanência mínima de duas diárias. O valor inicial é de R$ 6 mil por dia para grupos de até oito pessoas, o equivalente a R$ 750 por hóspede. Para grupos maiores, há cobrança adicional de R$ 500 por adulto e R$ 300 por criança entre 6 e 11 anos. Crianças de até 5 anos não pagam.

No período de réveillon não há disponibilidade, mas ainda existem datas abertas para o Carnaval, com exigência mínima de seis diárias nesse caso.

Espaço também recebe eventos e casamentos

Além das hospedagens convencionais, a ilha pode ser reservada para eventos corporativos no formato day use ou para cerimônias de casamento. No caso de eventos sociais, a capacidade pode chegar a 150 convidados, enquanto a hospedagem permanece limitada a 18 pessoas. Para casamentos, a reserva exige pacote mínimo de três diárias.

De acordo com a administração, o primeiro casamento foi realizado após produtores de eventos conhecerem o espaço e passarem a incluí-lo como opção de destino exclusivo para celebrações.

História da ilha

A família responsável pela área chegou à Ilha do Manguinho há cerca de 30 anos. Fabricio Meirelles relata que cresceu no local e manteve vínculo com o espaço desde a infância. A construção da casa principal só foi autorizada após cerca de 24 anos de trâmites documentais.

A ideia de transformar a propriedade em hospedagem surgiu aproximadamente seis anos atrás. Apesar de a área terrestre pertencer à família, não há cercas nem restrições de acesso às praias do entorno, que continuam abertas ao público.

Serviço:

Instagram: @alugueumailha

Site: alugueumailha.com.br

WhatsApp: 71 99989-7714