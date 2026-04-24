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Ilha paradisíaca com 300 mil m², seis suítes e equipe completa pode ser alugada a partir de R$ 6 mil por dia

Localizada em Cairu, a ilha oferece hospedagem exclusiva com cozinheira, camareira e estrutura completa para grupos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:02

alugue uma ilha
Visão do alto Crédito: Divulgação

Localizada nas proximidades de Morro de São Paulo, no município de Cairu, a Ilha do Manguinho reúne cerca de 300 mil metros quadrados de natureza preservada e pode ser alugada para hospedagens exclusivas a partir de R$ 6 mil por diária. A área inclui trechos de manguezal, mar calmo e quente e um ambiente marcado pela tranquilidade, com sons predominantes da fauna local e do vento entre coqueiros e eucaliptos. 

A estadia funciona com estrutura semelhante à de um hotel privativo. Serviços de cozinheira, camareira, concierge e caseiro já estão incluídos no pacote, assim como as refeições ao longo do dia. O cardápio contempla café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários com pratos inspirados na culinária regional e baiana.

A casa principal possui seis suítes com ar-condicionado, sala de estar, varanda com redes voltadas para o mar, cozinha equipada, espaço gourmet com churrasqueira e área infantil. A capacidade máxima de hospedagem é de 18 pessoas.

Ilha na Bahia pode ser alugada

Ilha de Manguinhos vista de cima por Divulgação/Alugue Uma Ilha
Visão do alto por Divulgação
Cenário de tranquilidade por Divulgação
Divulgação/Alugue Uma Ilha por Divulgação/Alugue Uma Ilha
Conheça a Ilha de Manguinhos por Divulgação/Alugue Uma Ilha
Conheça a Ilha de Manguinhos por Divulgação/Alugue Uma Ilha
Conheça a Ilha de Manguinhos por Divulgação/Alugue Uma Ilha
Conheça a Ilha de Manguinhos por Divulgação/Alugue Uma Ilha
Conheça a Ilha de Manguinhos por Divulgação/Alugue Uma Ilha
Conheça a Ilha de Manguinhos por Divulgação/Alugue Uma Ilha
Quarto da ilha por Divulgação
Conheça a Ilha de Manguinhos por Divulgação/Alugue Uma Ilha
Conheça a Ilha de Manguinhos por Divulgação/Alugue Uma Ilha
Área externa por Divulgação
Banheiro por Divulgação
Café da manhã por Divulgação
Local tem estrutura para prática de esportes por Divulgação
Quarto por Divulgação
Quarto por Divulgação
Área para comer por Divulgação
Casa na ilha por Divulgação
Casa na ilha por Divulgação
Varanda por Divulgação
Quarto por Divulgação
Praia particular por Divulgação
Visão de cima por Divulgação
Casa fica em meio a área de mata por Divulgação
Ilha na Bahia está disponível para aluguel por Divulgação
Cozinha e sala por Divulgação
Ilha à noite por Divulgação
Cenário na ilha por Divulgação
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Ilha de Manguinhos vista de cima por Divulgação/Alugue Uma Ilha

O administrador Fabricio Meirelles explicou ao CORREIO em 2024 que a inclusão das refeições foi uma adaptação necessária ao longo do tempo por causa da logística de deslocamento até a ilha. A mudança buscou facilitar a experiência dos visitantes durante a permanência no local.

Atividades e passeios disponíveis

Embora a proposta principal seja descanso e isolamento em meio à natureza, há várias opções de atividades durante a estadia. Entre elas estão trilhas, passeios de bicicleta, prática de yoga, observação de pássaros, mergulho, caiaque, stand up paddle, surf, frescobol e futevôlei. Os equipamentos ficam disponíveis gratuitamente, apesar de não haver instrutores no local.

Também é possível realizar passeios pela região. Entre os destinos próximos estão o próprio Morro de São Paulo, com atrações como a tirolesa do Farol ao Morro e o pôr do sol na Toca do Morcego, além da Praia Linda e da vila de Moreré, localizada na Ilha de Boipeba. Os passeios de lancha são contratados separadamente, com indicação de contatos feita pela administração.

O acesso à ilha pode ser feito por lancha direta a partir de Salvador, por trajeto terrestre até o atracadouro Bom Jardim com travessia posterior de barco, além de opções aéreas como helicóptero ou pequeno avião até Morro de São Paulo seguido de deslocamento marítimo. 

Valores da hospedagem

A reserva exige permanência mínima de duas diárias. O valor inicial é de R$ 6 mil por dia para grupos de até oito pessoas, o equivalente a R$ 750 por hóspede. Para grupos maiores, há cobrança adicional de R$ 500 por adulto e R$ 300 por criança entre 6 e 11 anos. Crianças de até 5 anos não pagam.

No período de réveillon não há disponibilidade, mas ainda existem datas abertas para o Carnaval, com exigência mínima de seis diárias nesse caso.

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Espaço também recebe eventos e casamentos

Além das hospedagens convencionais, a ilha pode ser reservada para eventos corporativos no formato day use ou para cerimônias de casamento. No caso de eventos sociais, a capacidade pode chegar a 150 convidados, enquanto a hospedagem permanece limitada a 18 pessoas. Para casamentos, a reserva exige pacote mínimo de três diárias.

De acordo com a administração, o primeiro casamento foi realizado após produtores de eventos conhecerem o espaço e passarem a incluí-lo como opção de destino exclusivo para celebrações.

História da ilha

A família responsável pela área chegou à Ilha do Manguinho há cerca de 30 anos. Fabricio Meirelles relata que cresceu no local e manteve vínculo com o espaço desde a infância. A construção da casa principal só foi autorizada após cerca de 24 anos de trâmites documentais.

A ideia de transformar a propriedade em hospedagem surgiu aproximadamente seis anos atrás. Apesar de a área terrestre pertencer à família, não há cercas nem restrições de acesso às praias do entorno, que continuam abertas ao público.

Serviço:

Instagram: @alugueumailha

Site: alugueumailha.com.br

WhatsApp: 71 99989-7714

*Com informações da repórter Carol Cerqueira

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