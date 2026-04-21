LUXO

Maior ilha privativa do Brasil tem pista de pouso, nove suítes, 299 mil m² de Mata Atlântica e está à venda

Propriedade localizada em Angra dos Reis reúne praia particular, ancoradouro e estrutura comparável a resort em área preservada

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 10:24

Ilha dos Porcos Grandes Crédito: Reprodução

Uma ilha privada com cerca de 299.500 metros quadrados de área total - quase 30 hectares de Mata Atlântica preservada - está à venda em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Conhecida como Ilha dos Porcos Grandes, a propriedade é apresentada pela imobiliária Bossa Nova Sotheby’s International Realty como a maior ilha privativa atualmente disponível no mercado brasileiro com esse nível de infraestrutura.

Entre os principais diferenciais está a presença de uma pista de pouso homologada dentro da própria ilha, recurso raro em propriedades particulares no país e que permite acesso direto por aeronaves leves, sem dependência exclusiva de transporte marítimo.

Além disso, o imóvel conta com praia privativa, ancoradouro para embarcações de grande porte e estruturas voltadas à permanência prolongada.

Ilha dos Porcos Grandes tem pista de pouso, atracadouro e fica em reserva 1 de 43

Conjunto reúne nove suítes distribuídas em bangalôs independentes

A área construída da ilha soma aproximadamente 1.391 metros quadrados e está distribuída em diferentes módulos arquitetônicos integrados ao relevo natural e à vegetação.

O conjunto principal inclui seis bangalôs organizados de forma independente, reunindo nove suítes completas com vista para o mar. A configuração contempla uma unidade central com áreas sociais, um bangalô com suíte master, outro com três suítes, dois com duas suítes cada e uma estrutura adicional destinada a hóspedes.

A suíte principal possui sala de estar privativa, hidromassagem, varandas duplas e banheiro com acabamento de alto padrão. O modelo de ocupação em módulos separados permite acomodar diferentes grupos simultaneamente mantendo privacidade, solução comum em empreendimentos voltados ao turismo de luxo.

Estrutura inclui cinema, sauna, quadra de tênis e mobilidade interna por carrinhos elétricos

Além das áreas de hospedagem, a ilha reúne espaços voltados ao lazer e convivência. No primeiro platô do terreno há um núcleo com espaço gourmet, bar molhado, churrasqueira, sauna, sala de jogos e cinema privativo.

A propriedade também possui quadra de tênis, decks com vista panorâmica e áreas externas de permanência distribuídas ao longo do terreno.

O deslocamento interno é feito por carrinhos de golfe, utilizados para acessar os diferentes níveis da ilha. Outro elemento destacado na estrutura é um aquário natural de águas cristalinas acessível diretamente a partir da área construída.

Segundo o anúncio, a ilha conta com soluções próprias para abastecimento hídrico e fornecimento de energia. A água é captada por fontes naturais e reservatórios internos. Já a eletricidade é gerada por equipamentos instalados na propriedade, com possibilidade de integração futura com painéis solares. Esse tipo de estrutura reduz a dependência de redes externas, situação comum em imóveis localizados em áreas insulares.

Pista homologada amplia autonomia logística da ilha

Angra dos Reis é uma das regiões mais valorizadas do litoral brasileiro no segmento náutico e imobiliário de alto padrão. O município reúne mais de 300 ilhas, áreas preservadas de Mata Atlântica e acesso relativamente próximo aos centros urbanos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre os elementos técnicos da propriedade, a pista de pouso homologada é considerada um dos principais diferenciais.

No Brasil, esse tipo de estrutura depende de autorização e certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A homologação permite operação de aeronaves leves com acesso direto ao local, reduzindo o tempo de deslocamento e ampliando a autonomia logística do imóvel. Esse tipo de recurso é incomum em propriedades insulares privadas no país.

Outro fator que contribui para o valor estratégico da ilha é sua localização em área de Mata Atlântica preservada, um dos biomas mais protegidos do país.

