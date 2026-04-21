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Maior ilha privativa do Brasil tem pista de pouso, nove suítes, 299 mil m² de Mata Atlântica e está à venda

Propriedade localizada em Angra dos Reis reúne praia particular, ancoradouro e estrutura comparável a resort em área preservada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 10:24

Ilha dos Porcos Grandes
Ilha dos Porcos Grandes Crédito: Reprodução

Uma ilha privada com cerca de 299.500 metros quadrados de área total - quase 30 hectares de Mata Atlântica preservada - está à venda em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Conhecida como Ilha dos Porcos Grandes, a propriedade é apresentada pela imobiliária Bossa Nova Sotheby’s International Realty como a maior ilha privativa atualmente disponível no mercado brasileiro com esse nível de infraestrutura.

Entre os principais diferenciais está a presença de uma pista de pouso homologada dentro da própria ilha, recurso raro em propriedades particulares no país e que permite acesso direto por aeronaves leves, sem dependência exclusiva de transporte marítimo.

Além disso, o imóvel conta com praia privativa, ancoradouro para embarcações de grande porte e estruturas voltadas à permanência prolongada.

Ilha dos Porcos Grandes tem pista de pouso, atracadouro e fica em reserva

Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
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Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
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Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
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Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação
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Ilha dos Porcos Grandes por Reprodução
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Ilha dos Porcos Grandes por Divulgação

Conjunto reúne nove suítes distribuídas em bangalôs independentes

A área construída da ilha soma aproximadamente 1.391 metros quadrados e está distribuída em diferentes módulos arquitetônicos integrados ao relevo natural e à vegetação.

O conjunto principal inclui seis bangalôs organizados de forma independente, reunindo nove suítes completas com vista para o mar. A configuração contempla uma unidade central com áreas sociais, um bangalô com suíte master, outro com três suítes, dois com duas suítes cada e uma estrutura adicional destinada a hóspedes.

A suíte principal possui sala de estar privativa, hidromassagem, varandas duplas e banheiro com acabamento de alto padrão. O modelo de ocupação em módulos separados permite acomodar diferentes grupos simultaneamente mantendo privacidade, solução comum em empreendimentos voltados ao turismo de luxo.

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Estrutura inclui cinema, sauna, quadra de tênis e mobilidade interna por carrinhos elétricos

Além das áreas de hospedagem, a ilha reúne espaços voltados ao lazer e convivência. No primeiro platô do terreno há um núcleo com espaço gourmet, bar molhado, churrasqueira, sauna, sala de jogos e cinema privativo.

A propriedade também possui quadra de tênis, decks com vista panorâmica e áreas externas de permanência distribuídas ao longo do terreno.

O deslocamento interno é feito por carrinhos de golfe, utilizados para acessar os diferentes níveis da ilha. Outro elemento destacado na estrutura é um aquário natural de águas cristalinas acessível diretamente a partir da área construída.

Segundo o anúncio, a ilha conta com soluções próprias para abastecimento hídrico e fornecimento de energia. A água é captada por fontes naturais e reservatórios internos. Já a eletricidade é gerada por equipamentos instalados na propriedade, com possibilidade de integração futura com painéis solares. Esse tipo de estrutura reduz a dependência de redes externas, situação comum em imóveis localizados em áreas insulares.

Pista homologada amplia autonomia logística da ilha

Angra dos Reis é uma das regiões mais valorizadas do litoral brasileiro no segmento náutico e imobiliário de alto padrão. O município reúne mais de 300 ilhas, áreas preservadas de Mata Atlântica e acesso relativamente próximo aos centros urbanos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre os elementos técnicos da propriedade, a pista de pouso homologada é considerada um dos principais diferenciais.

No Brasil, esse tipo de estrutura depende de autorização e certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A homologação permite operação de aeronaves leves com acesso direto ao local, reduzindo o tempo de deslocamento e ampliando a autonomia logística do imóvel. Esse tipo de recurso é incomum em propriedades insulares privadas no país.

Outro fator que contribui para o valor estratégico da ilha é sua localização em área de Mata Atlântica preservada, um dos biomas mais protegidos do país.

As restrições ambientais existentes dificultam a criação de empreendimentos com características semelhantes, o que tende a manter esse tipo de ativo imobiliário em um segmento restrito ao longo do tempo.

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