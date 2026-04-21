Aposta única leva quase R$ 2 milhões na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de segunda (20)

  • Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2026 às 10:06

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Uma única aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3666 da Lotofácil e faturou R$ 1.969.104,93. O bilhete vencedor foi registrado em Dom Aquino. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas: 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Outras 193 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 2.139,26 cada. Já 7.173 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35.

Ainda segundo a Caixa, 87.152 apostas acertaram 12 dezenas e ganharam R$ 14, enquanto 465.627 apostas com 11 acertos receberão R$ 7.

O próximo concurso está previsto para quarta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 21.163.919,00.

