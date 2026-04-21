Aposta única leva quase R$ 2 milhões na Lotofácil; confira resultado

Esther Morais
Publicado em 21 de abril de 2026 às 10:06
Uma única aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3666 da Lotofácil e faturou R$ 1.969.104,93. O bilhete vencedor foi registrado em Dom Aquino. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Confira as dezenas sorteadas: 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Outras 193 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 2.139,26 cada. Já 7.173 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35.
Ainda segundo a Caixa, 87.152 apostas acertaram 12 dezenas e ganharam R$ 14, enquanto 465.627 apostas com 11 acertos receberão R$ 7.
O próximo concurso está previsto para quarta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 21.163.919,00.