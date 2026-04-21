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Cármen Lúcia vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação

Placar no STF está 2 a 0

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2026 às 11:48

Carmen Lúcia vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes e votou pela condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por difamação contra a deputada Tabata Amaral.

Com a decisão, o julgamento no plenário virtual da Corte soma dois votos favoráveis à condenação. Ainda faltam os votos de outros oito ministros, e a análise do caso segue até o dia 28 de abril.

A ação foi movida após uma publicação feita por Eduardo Bolsonaro em 2021, na qual ele associou um projeto de lei apresentado por Tabata Amaral, sobre a distribuição gratuita de absorventes, a interesses empresariais. Para o relator, ficou configurado o crime de difamação.

No voto, Alexandre de Moraes propôs pena de um ano de prisão em regime aberto, além de multa. A defesa do ex-deputado sustenta que as declarações foram feitas no âmbito da imunidade parlamentar.

O caso segue em julgamento no STF.

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Eduardo Bolsonaro

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