EMPATE TÉCNICO

Quaest: Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula pela primeira vez no 2º turno

Petista lidera nos demais cenários testados contra outros possíveis adversários

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:12

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Reprodução

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (15) pelo instituto Quaest mostra um cenário de empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa de segundo turno nas eleições de 2026. De acordo com o levantamento, Flávio aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Lula registra 40%.

É a primeira vez na série histórica da pesquisa que o parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), supera numericamente o atual chefe do Executivo nesse cenário. Ainda assim, a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o que caracteriza empate técnico.

Na rodada anterior da pesquisa, realizada em março, os dois apareciam com 41% cada. Antes disso, Lula mantinha vantagem mais ampla: dez pontos em dezembro, sete em janeiro e cinco em fevereiro. Agora, em abril, o senador surge dois pontos à frente do presidente.

No detalhamento do cenário entre os dois, os indecisos somam 2%, mesmo índice observado nos levantamentos anteriores. Já os entrevistados que afirmaram votar em branco, nulo ou não participar da votação representam 16%, percentual estável em relação a março e ligeiramente inferior ao registrado em fevereiro, quando era de 17%.

O estudo foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 9 e 13 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09285/2026.

Outros candidatos

Além do confronto com Flávio Bolsonaro, o levantamento também simulou outros quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula. Nessas hipóteses, o presidente aparece numericamente à frente dos adversários testados.

Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula marca 43%, enquanto o adversário tem 36%. Indecisos somam 4% e os que declaram voto em branco, nulo ou ausência chegam a 17%.

Em uma eventual disputa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula também aparece com 43%, ante 35% do possível concorrente. Nesse cenário, 4% se disseram indecisos e 18% afirmaram que votariam em branco, nulo ou não compareceriam.

Na simulação contra Renan Santos (Missão), o presidente alcança 44%, enquanto o adversário registra 24%. Os indecisos representam 5% e o grupo de branco, nulo ou abstenção soma 27%.