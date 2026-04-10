SAÚDE

Bolsonaro tem novo episódio de soluço e dores no ombro, diz boletim médico

Ex-presidente segue em prisão domiciliar

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 19:04

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possui quadro de fadiga e de desequilíbrio, além de ter registrado um episódio isolado de soluço durante a semana. As informações constam em boletim médico enviado por médicos ao Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta sexta-feira (10).

O ex-presidente está com a pressão arterial controlada e, embora relate cansaço, apresenta discreta melhora em relação às semanas anteriores, além de dores no ombro direito. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão 1 de 5

Bolsonaro deixou o hospital em 27 de março e seguiu para a residência, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar por um período inicial de 90 dias.

A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, levando em consideração o estado de saúde do ex-presidente. A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi favorável ao cumprimento em regime domiciliar. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.

“O paciente relatou melhora do quadro álgico no ombro, bem como evolução na mobilidade articular. Contudo, devido à presença de crise de soluços, observou-se aumento de tensão na região cervical, acompanhado de dor na região dorsal. Diante desse quadro, foram novamente realizadas intervenções com agulhamento, liberação miofascial e aplicação de laserterapia”, cita o boletim.