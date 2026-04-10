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Mulher quebra os dois joelhos em academia após anilhas escorregarem de aparelho

O momento em que a jovem de 19 anos sofre as lesões foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:43

Jovem de 19 anos se acidenta e quebra os dois joelhos em aparelho de academia
Jovem de 19 anos se acidenta e quebra os dois joelhos em aparelho de academia Crédito: Reprodução

Uma mulher de 19 anos quebrou os dois joelhos enquanto praticava um exercício físico em uma academia na Asa Norte, em Brasília, Distrito Federal. O acidente aconteceu quando a trava de segurança do equipamento que ela utilizada se soltou. As informações são do G1.

Câmeras de segurança da academia flagraram o momento em que a jovem de acidentou. Nas imagens, é possível ver a jovem em um equipamento de elevação pélvica. Ela está fazendo a atividade quando a barra com as anilhas cai e ela e projeta ao chão bruscamente. Em seguida, outros alunos tentam socorrê-la.

Veja o momento em que o equipamento se solta e a jovem sofre o acidente

Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução
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Mulher quebra os dois joelhos durante exercício físico em academia por Reprodução

De acordo com informações da polícia, a mulher utilizada anilhas com cerca de 180 quilos, carga que ela estava acostumada a utilizar. No boletim de ocorrências, ela informou que o cinto do equipamento se soltou e deslizou, fazendo com que suas pernas fossem forçadas contra o chão.

Após ser socorrida, ela foi levada para o Hospital Base e, depois de liberada, buscou um hospital particular. Ela ainda não passou por cirurgia.

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Tags:

Mulher Acidente Academia Jovem Joelho Brasília Quebrou Quebrados

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