ACIDENTE

Mulher quebra os dois joelhos em academia após anilhas escorregarem de aparelho

O momento em que a jovem de 19 anos sofre as lesões foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento

Monique Lobo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:43

Jovem de 19 anos se acidenta e quebra os dois joelhos em aparelho de academia Crédito: Reprodução

Uma mulher de 19 anos quebrou os dois joelhos enquanto praticava um exercício físico em uma academia na Asa Norte, em Brasília, Distrito Federal. O acidente aconteceu quando a trava de segurança do equipamento que ela utilizada se soltou. As informações são do G1.

Câmeras de segurança da academia flagraram o momento em que a jovem de acidentou. Nas imagens, é possível ver a jovem em um equipamento de elevação pélvica. Ela está fazendo a atividade quando a barra com as anilhas cai e ela e projeta ao chão bruscamente. Em seguida, outros alunos tentam socorrê-la.

Veja o momento em que o equipamento se solta e a jovem sofre o acidente 1 de 12

De acordo com informações da polícia, a mulher utilizada anilhas com cerca de 180 quilos, carga que ela estava acostumada a utilizar. No boletim de ocorrências, ela informou que o cinto do equipamento se soltou e deslizou, fazendo com que suas pernas fossem forçadas contra o chão.