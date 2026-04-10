Mulher quebra os dois joelhos em academia após anilhas escorregarem de aparelho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:43
Uma mulher de 19 anos quebrou os dois joelhos enquanto praticava um exercício físico em uma academia na Asa Norte, em Brasília, Distrito Federal. O acidente aconteceu quando a trava de segurança do equipamento que ela utilizada se soltou. As informações são do G1.
Câmeras de segurança da academia flagraram o momento em que a jovem de acidentou. Nas imagens, é possível ver a jovem em um equipamento de elevação pélvica. Ela está fazendo a atividade quando a barra com as anilhas cai e ela e projeta ao chão bruscamente. Em seguida, outros alunos tentam socorrê-la.
Veja o momento em que o equipamento se solta e a jovem sofre o acidente
De acordo com informações da polícia, a mulher utilizada anilhas com cerca de 180 quilos, carga que ela estava acostumada a utilizar. No boletim de ocorrências, ela informou que o cinto do equipamento se soltou e deslizou, fazendo com que suas pernas fossem forçadas contra o chão.
Após ser socorrida, ela foi levada para o Hospital Base e, depois de liberada, buscou um hospital particular. Ela ainda não passou por cirurgia.