Homem rompe tendão durante treino de perna em academia e passa por cirurgia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:41
O fisiculturista Ranieri Lopes Filho, de 31 anos, sofreu a ruptura do tendão do quadríceps durante um treino de musculação realizado no dia 22 de janeiro, em uma academia de Teresina, no Piauí. A lesão aconteceu enquanto ele executava o exercício leg press com uma carga de 400 quilos. O momento foi gravado em vídeo pelo próprio atleta.
Ranieri treina há cerca de dez anos e estava em fase de preparação para um campeonato de fisiculturismo previsto para maio deste ano. Segundo ele, o rompimento atingiu o tendão que conecta o músculo quadríceps à patela, o que tornou necessária uma cirurgia, realizada no dia seguinte ao acidente.
Exercícios na academia
“Foi uma dor absurda, mas a frustração veio junto, por saber que todo o planejamento para a competição em maio foi perdido. A dor no pós-operatório foi ainda pior do que no momento da lesão”, disse em entrevista ao g1.
Segundo o fisiculturista, pessoas que estavam na academia ajudaram a retirar os pesos do equipamento e prestaram os primeiros socorros. Uma ambulância foi acionada e o levou a um hospital particular, onde ele passou por avaliação médica e, posteriormente, pela cirurgia.
Após o procedimento, Ranieri recebeu orientação médica para permanecer por cerca de três semanas com a perna totalmente estendida, sem flexionar o joelho. Nesse período, ele fará sessões de fisioterapia, com eletroestimulação e exercícios leves, para manter a ativação muscular.
A recuperação, segundo o atleta, será demorada. A expectativa é de voltar a caminhar normalmente apenas após alguns meses. Já o retorno aos treinos de perna deve acontecer somente no fim do ano, de forma gradual e com cargas leves.