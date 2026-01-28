Mulher mata a mãe a facadas após briga por corte de cabelo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:10
Uma mulher de 34 anos foi presa suspeita de matar a própria mãe a facadas após uma discussão familiar no último domingo (25), em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). Karem Murielly de Jesus Oliveira confessou o crime a uma prima, que acionou as autoridades.
Em depoimento à Polícia Civil, Karem afirmou que o desentendimento começou porque a mãe, Maria de Lourdes Alves de Jesus, de 62 anos, queria cortar o cabelo da neta, de 5 anos. Segundo o relato, Maria teria amarrado o cabelo da criança para realizar o corte, o que não foi aceito pela filha.
Ainda de acordo com a suspeita, a discussão evoluiu para agressões físicas e a mãe a teria ferido com uma faca na perna. Em seguida, Karem reagiu e desferiu vários golpes contra Maria de Lourdes, que não resistiu aos ferimentos.
À polícia, a mulher declarou que matou a mãe porque quis e afirmou não ter amor por ela. O delegado responsável pelo caso, André Veloso, informou que há indícios de que o crime tenha ocorrido na presença da filha da suspeita.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.