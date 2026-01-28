Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casa de tio de Suzane von Richthofen vira alvo de bandidos depois de morte

Vazio desde janeiro, imóvel foi encontrado arrombado e teve móveis e documentos levados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:35

Suzane von Richthofen e Miguel Abdala Netto
Suzane von Richthofen e Miguel Abdala Netto Crédito: Reprodução

A Polícia Civil registrou como furto, com autoria ainda desconhecida, a invasão à casa onde vivia o médico aposentado Miguel Abdalla Netto, tio de Suzane von Richthofen. O imóvel foi encontrado arrombado dias após a morte do médico, ocorrida no início de janeiro. A informação é do jornalista Ullisses Campbell, de O Globo.

O boletim de ocorrência foi formalizado por Ricardo Abdala de Freitas, sobrinho de Miguel, que relatou ter ido até a residência depois de ser alertado por um vizinho sobre uma movimentação considerada estranha. Ao chegar ao local, ele constatou que a porta blindada da sala havia sido forçada e que diversos bens tinham sido levados.

Morte de tio de Suzane von Richthofen abriu disputa

Miguel Abdalla Netto foi encontrado morto em casa por Reprodução
Polícia foi chamada após corpo ser achado por Reprodução
Silvia Magnani teve relacionamento com Miguel por Reprodução
Enterro do corpo de Miguel por Reprodução
Enterro do corpo de Miguel por Reprodução
Suzane von Richthofen e Miguel Abdalla Netto por Reprodução
O nome de Suzane Von Richthofen voltou a movimentar as redes graças à série Tremembé por Reprodução
Suzane deu resposta poética sobre motivação para morte dos pais por Reprodução
Suzane aparece extremamente infantilizada em entrevista por Reprodução | Globo
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
1 de 27
Miguel Abdalla Netto foi encontrado morto em casa por Reprodução

De acordo com o registro policial, entre os itens furtados estão uma máquina de lavar roupas, um sofá, uma poltrona e uma bolsa que guardava documentos e dinheiro. Não foi possível precisar quais papéis estavam no interior da bolsa nem o valor subtraído. A perícia foi solicitada para analisar o imóvel.

Em depoimento, Ricardo informou que a casa permanecia fechada desde a morte do tio, cujo corpo foi encontrado em 9 de janeiro, e que ninguém morava no local desde então. Segundo ele, a ida ao imóvel ocorreu exclusivamente após o aviso do vizinho. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Leia mais

Imagem - Tio de Suzane von Richthofen não deixou testamento e herança de R$ 5 milhões vira disputa de família

Tio de Suzane von Richthofen não deixou testamento e herança de R$ 5 milhões vira disputa de família

Imagem - Suzane von Richthofen pode herdar fortuna de R$ 5 milhões do tio? Entenda o que diz a lei

Suzane von Richthofen pode herdar fortuna de R$ 5 milhões do tio? Entenda o que diz a lei

Imagem - Fim solitário: tio de Suzane von Richthofen é enterrado na presença de apenas uma pessoa

Fim solitário: tio de Suzane von Richthofen é enterrado na presença de apenas uma pessoa

Antes mesmo do arrombamento e do esvaziamento da residência, o prédio onde Miguel morava já havia sido alvo de pichações com frases como “Suzane é assassina” e “foi a Suzane?”. A morte do médico é tratada oficialmente como suspeita pela Polícia Civil, fator que intensificou as desconfianças e os conflitos familiares.

A invasão acontece em meio a um contexto de disputas e suspeitas envolvendo o patrimônio deixado pelo médico, que não fez testamento. Suzane trava uma disputa judicial pela herança com a prima Silvia Magnani. Ela tenta ser reconhecida na Justiça como companheira do médico, o que lhe garantiria direito a parte dos bens. 

Tags:

Suzane von Richthofen

Mais recentes

Imagem - Adélio piora na cadeia, tem delírios e precisa de hospital psiquiátrico

Adélio piora na cadeia, tem delírios e precisa de hospital psiquiátrico
Imagem - Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda

Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda
Imagem - Mãe entra em choque e se revolta após corpo de corretora morta por síndico ser encontrado

Mãe entra em choque e se revolta após corpo de corretora morta por síndico ser encontrado

MAIS LIDAS

Imagem - Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção
01

Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
03

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
04

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha