Casa de tio de Suzane von Richthofen vira alvo de bandidos depois de morte

Vazio desde janeiro, imóvel foi encontrado arrombado e teve móveis e documentos levados

Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:35

Suzane von Richthofen e Miguel Abdala Netto Crédito: Reprodução

A Polícia Civil registrou como furto, com autoria ainda desconhecida, a invasão à casa onde vivia o médico aposentado Miguel Abdalla Netto, tio de Suzane von Richthofen. O imóvel foi encontrado arrombado dias após a morte do médico, ocorrida no início de janeiro. A informação é do jornalista Ullisses Campbell, de O Globo.

O boletim de ocorrência foi formalizado por Ricardo Abdala de Freitas, sobrinho de Miguel, que relatou ter ido até a residência depois de ser alertado por um vizinho sobre uma movimentação considerada estranha. Ao chegar ao local, ele constatou que a porta blindada da sala havia sido forçada e que diversos bens tinham sido levados.

De acordo com o registro policial, entre os itens furtados estão uma máquina de lavar roupas, um sofá, uma poltrona e uma bolsa que guardava documentos e dinheiro. Não foi possível precisar quais papéis estavam no interior da bolsa nem o valor subtraído. A perícia foi solicitada para analisar o imóvel.

Em depoimento, Ricardo informou que a casa permanecia fechada desde a morte do tio, cujo corpo foi encontrado em 9 de janeiro, e que ninguém morava no local desde então. Segundo ele, a ida ao imóvel ocorreu exclusivamente após o aviso do vizinho. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Antes mesmo do arrombamento e do esvaziamento da residência, o prédio onde Miguel morava já havia sido alvo de pichações com frases como “Suzane é assassina” e “foi a Suzane?”. A morte do médico é tratada oficialmente como suspeita pela Polícia Civil, fator que intensificou as desconfianças e os conflitos familiares.