Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adélio piora na cadeia, tem delírios e precisa de hospital psiquiátrico

Laudo enviado à 5ª Vara Criminal de Campo Grande aponta piora do quadro mental, com alucinações constantes e perda de contato com realidade

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:04

Adélio Bispo
Adélio Bispo Crédito: Reprodução

O mais recente laudo médico de Adélio Bispo, autor da facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018, aponta uma piora significativa do quadro de saúde mental, com aumento de alucinações e maior comprometimento da realidade. O material, ao qual a coluna teve acesso com exclusividade, levou ao diagnóstico de esquizofrenia paranoide.

Segundo o documento, considerando o atual quadro psiquiátrico, Adélio apresenta “risco contínuo” de periculosidade, não pode conviver sem medidas de segurança e não tem perspectiva de melhora em ambiente prisional. A recomendação médica é de “internação em hospital psiquiátrico de custódia”, ou seja, não há qualquer indicação de concessão de liberdade ao algoz de Bolsonaro.

Adélio Bispo

Adélio Bispo por Reprodução
Adélio Bispo por Reprodução
Adélio Bispo por Reprodução
Adélio Bispo por Reprodução
Adélio Bispo por Reprodução
Adélio Bispo por Reprodução
Adélio Bispo por Reprodução
Adélio Bispo por Reprodução
1 de 8
Adélio Bispo por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Tags:

Adélio Bispo

Mais recentes

Imagem - Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda

Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda
Imagem - Casa de tio de Suzane von Richthofen vira alvo de bandidos depois de morte

Casa de tio de Suzane von Richthofen vira alvo de bandidos depois de morte
Imagem - Mãe entra em choque e se revolta após corpo de corretora morta por síndico ser encontrado

Mãe entra em choque e se revolta após corpo de corretora morta por síndico ser encontrado

MAIS LIDAS

Imagem - Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção
01

Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
03

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
04

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha