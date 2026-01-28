NOVO LAUDO

Adélio piora na cadeia, tem delírios e precisa de hospital psiquiátrico

Laudo enviado à 5ª Vara Criminal de Campo Grande aponta piora do quadro mental, com alucinações constantes e perda de contato com realidade

Metrópoles

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:04

Adélio Bispo Crédito: Reprodução

O mais recente laudo médico de Adélio Bispo, autor da facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018, aponta uma piora significativa do quadro de saúde mental, com aumento de alucinações e maior comprometimento da realidade. O material, ao qual a coluna teve acesso com exclusividade, levou ao diagnóstico de esquizofrenia paranoide.

Segundo o documento, considerando o atual quadro psiquiátrico, Adélio apresenta “risco contínuo” de periculosidade, não pode conviver sem medidas de segurança e não tem perspectiva de melhora em ambiente prisional. A recomendação médica é de “internação em hospital psiquiátrico de custódia”, ou seja, não há qualquer indicação de concessão de liberdade ao algoz de Bolsonaro.