Anvisa amplia regras para uso de cannabis medicinal no Brasil

Agência reguladora aprovou mudanças nesta quarta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:37

Cannabis
Entenda o que muda com a nova resllução Crédito: TV Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (28) uma resolução que amplia as possibilidades de uso de terapias à base de cannabis no Brasil. A medida também autoriza a venda do fitofármaco canabidiol em farmácias de manipulação.

A partir da nova resolução, será permitida a comercialização de medicamentos para uso bucal, sublingual e dermatológico dos produtos. Antes, apenas fármacos de uso oral e inalatório podiam ser registrados pela Anvisa. 

Paciente com doenças graves também poderão usar os medicamentos à base de cannabis com concentração de tetrahidrocanabinol (THC) acima de 0,2%. Antes da resolução, apenas pacientes em cuidados paliativos, com condições clínicas irreversíveis ou terminais podiam usar produtos acima desse índice.

A Anvisa não estabeleceu mudanças para o uso recreativo da cannabis, que segue proibido no país. O usp é permitido apenas para fins medicinais, dentro das regras estabelecidas.

