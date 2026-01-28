Acesse sua conta
Salário de Cariúcha na RedeTV! surpreende por ser muito abaixo do esperado; saiba o valor

Ex-SBT vai comandar o SuperPop após saída de Luciana Gimenez

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:17

Cariúcha
Cariúcha Crédito: Reprodução/Instagram

O público foi pego de surpresa com o anúncio da saída de Cariúcha do SBT. A apresentadora deixou o elenco do Fofocalizando e vai assumir o comando do SuperPop, na RedeTV!, após a demissão de Luciana Gimenez. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (26) e detalhes da negociação vieram à tona.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira no site Metrópoles, Cariúcha deve estrear na nova emissora apenas em março. As conversas começaram há algumas semanas e avançaram após encontros presenciais com Andrea Dallevo, executiva responsável pelos setores Artístico e de Programação do canal, cuja proximidade foi decisiva para a concretização do acordo.

Cariúcha

Cariúcha apresentará o Superpop por Reprodução | Instagram
Ainda de acordo com a colunista, o salário de Cariúcha será de R$ 15 mil. Além disso, ela receberá cerca de R$ 3 mil por cada ação de merchandising realizada durante o programa. O valor é considerado baixo para os padrões da televisão aberta e chama atenção por estar muito abaixo da média praticada no mercado.

A diferença fica ainda mais evidente quando comparada ao salário da antecessora. Estima-se que Luciana Gimenez, que comandou o SuperPop por anos, faturava cerca de R$ 200 mil por mês na emissora.

Luciana Gimenez

Apesar do valor reduzido, a aposta da RedeTV! é no carisma e na identificação popular de Cariúcha, que ganhou projeção nacional após sua passagem pelo SBT. A expectativa é que a apresentadora imprima um tom mais descontraído ao programa, mantendo o perfil polêmico e de forte repercussão que sempre marcou o SuperPop.

Em nota oficial, o SBT confirmou a saída da apresentadora. "O SBT informa que a apresentadora Cariucha procurou a emissora para comunicar sua decisão de não dar continuidade aos seus projetos no canal", disse o comunicado, emitido na última segunda-feira (26).

"Durante o período em que integrou o SBT, Cariucha participou de atrações da programação, como Fofocalizando e o Programa do Ratinho, contribuindo com seu trabalho em diferentes formatos. O SBT agradece a parceria e a dedicação da apresentadora ao longo desse período e deseja sucesso em seus próximos desafios profissionais", concluiu a nota.

Tags:

Tv Dinheiro Cariúcha Luciana Gimenez Televisão Salários Salário Redetv Superpop

