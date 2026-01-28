ASTROLOGIA

Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)

Estes signos estão sob os holofotes do reconhecimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:13

Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

Se você trabalha com metas e apresentações, prepare-se: o dia exige que você mostre a que veio. Para os Leoninos, a autoridade está em alta e as reuniões de hoje podem definir os seus próximos meses. Sua competência será testada, mas o brilho natural de Leão garante que você saia vitorioso, desde que não ignore o trabalho em equipe.



Os Arianos encontram um cenário favorável para negociar. Sabe aquele aumento ou aquela revisão de valores que você estava ensaiando? O momento de falar é agora. Sua produtividade está lá no alto e os resultados que você entregar hoje servirão de prova concreta do seu valor profissional. Não aceite menos do que você merece.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Para o signo de Câncer, a força está no coletivo. Sua visão prática será o "pé no chão" que o seu grupo de trabalho precisa para organizar ideias mirabolantes. Você será o elo que transforma o caos criativo em algo lucrativo. Mostre sua capacidade de organização e veja as portas se abrirem.

